Las claves de cómo EM&E avanza hacia su fusión con Indra, una operación de enorme peso estratégico.

Una de las operaciones de enorme envergadura estratégica que se espera para 2026 es la fusión de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) con Indra, el gigante tecnológico y de defensa español. Si bien la diferencia de tamaño entre ambas compañías que comparten el apellido Escribano (Ángel preside Indra) y accionariado es abismal, la empresa fundada en Alcalá de Henares no espera con los brazos cruzados.

EM&E está embarcada en un plan de crecimiento cuyo objetivo es alcanzar ventas por 1300 millones de euros, empujadas por las previsiones de gasto en defensa tanto de la Unión Europea (UE) como del Gobierno español. Así, con los miles de millones de euros que sacudirán el sector, la empresa que tiene a Javier Escribano como presidente, protagonizó en el último mes acuerdos corporativos que le permitirán ampliar su base de negocios y aspirar a una porción mayor de la tarta.

El último de ellos, alcanzado el pasado 19 de diciembre con EDGE, uno de los principales grupos mundiales de defensa y tecnología avanzada, le permitirá a EM&E acceder a la tecnología para fabricar el vehículo blindado Ferox 6×6 en España. En concreto, este acuerdo otorgará a EM&E la autoridad de diseño del vehículo, así como la capacidad para distribuirlo en el mercado europeo.

La empresa de la familia Escribano cerró acuerdos en el último mes que le permitieran ampliar su base de productos, principalmente relacionados con vehículos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo a la firma española, el blindado está basado en el vehículo probado en misiones JAIS 6×6 de NIMR, el Ferox, que fue presentado en la última edición FEINDEF, es un vehículo altamente versátil, diseñado para operar en entornos hostiles, que combina una protección superior frente a amenazas balísticas, minas e IEDs con una elevada movilidad táctica.

También detalló que EM&E llevará a cabo la fabricación e integración del vehículo en sus instalaciones de Linares (Jaén), donde la compañía aterrizó hace unos meses.

Fernando Fernández, CEO de EM&E reconoció que poder fabricar este vehículo en España no solo refuerza la oferta de la compañía en el plano de soluciones terrestres, sino que sitúa a España “en el centro del desarrollo y producción de estos sistemas y contribuye a la autonomía estratégica europea”.

Lo cierto es que a través de ese contrato de traspaso de tecnología, EM&E se posiciona como un referente en cuanto a las necesidades de modernización de las fuerzas terrestres europeas, ya que el Ferox ofrecerá a las fuerzas regionales la última tecnología en protección y movilidad.

De hecho, esta colaboración con EDGE marca un hito en la internacionalización de la compañía madrileña con una oferta de producto robusta, adaptable y alineada con los requerimientos de la UE y la OTAN.

Apuesta por Ucrania

Precisamente a mediados de noviembre, EM&E firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Tecnove, compañía española de fabricación, transformación y mantenimiento de carrozados y vehículos especiales, y el fabricante ucraniano de vehículos militares blindados Practika para desarrollar soluciones móviles avanzadas orientadas a los sectores de defensa, seguridad y protección civil.

Vale destacar que la firma del acuerdo contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

EM&E explicó que esta alianza estratégica tiene como objetivo combinar las capacidades tecnológicas, industriales y de integración de las tres compañías para dar lugar a soluciones vanguardistas completas y versátiles, como vehículos blindados militares de apoyo de fuego, plataformas especializadas (ambulancias, vehículos de guerra electrónica, etc.), vehículos no militares de transporte para equipos de desminado “y cualquier otra cooperación industrial en materia de defensa para reforzar la industria española y ucraniana”.

El avance de EM&E para llegar a la fusión con Indra desde una posición de privilegio queda reflejado en este acuerdo tripartito, porque la empresa aportará su última tecnología en estaciones remotas de armas para equipar los avanzados vehículos blindados de Practika.

“Este MoU es una muestra del compromiso de las tres empresas con el fortalecimiento de la cooperación industrial entre España y Ucrania en el ámbito de la defensa, en línea con los esfuerzos europeos por reforzar la autonomía estratégica”, afirmó el fabricante español en un comunicado.

EM&E en números

La empresa obtuvo un beneficio neto de 112,56 millones de euros en 2024 (último balance publicado), cifra que explica un incremento del 1170%, esto es casi 13 veces más que los 8,85 millones que ganó en el ejercicio anterior.

Por otro lado, la facturación de la compañía en 2024 se situó en 355,25 millones de euros, más del triple (+209,58%) que los 114,75 millones de euros que ingresó en el ejercicio 2023.

EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Estado, presente en el accionariado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.