Oficial | Madrid, Barcelona y Málaga prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de España reforzarán los controles de ingreso en aeropuertos internacionales como los de Madrid, Barcelona y Málaga para los viajeros extracomunitarios que no cumplan con uno de los requisitos centrales exigidos sobre el pasaporte.

La medida alcanza a turistas y visitantes de corta estancia que lleguen desde países fuera del espacio Schengen.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio del Interior de España, los ciudadanos extranjeros deberán presentar un pasaporte vigente con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. Además, el documento deberá haber sido emitido dentro de los diez años anteriores al ingreso.

La normativa afecta especialmente a viajeros que postergaron la renovación del pasaporte y pretendan ingresar con documentos próximos a vencer o emitidos hace más de una década.

En esos casos, las autoridades fronterizas podrán rechazar el ingreso incluso si el visitante cuenta con pasaje de regreso, reservas hoteleras o medios económicos suficientes.

¿Qué requisito deberán cumplir los viajeros para entrar en España?

El Ministerio del Interior español detalla en su portal oficial que toda persona extranjera que ingrese al país deberá hacerlo con “un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor”. El organismo también aclara que el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses después de la salida prevista del territorio Schengen.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

La empresa estatal Aena, encargada de la administración aeroportuaria en España, recordó además que las aerolíneas tienen la facultad de impedir el embarque si detectan que la documentación del pasajero no cumple con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias .

La medida impactará principalmente en los principales puntos de entrada internacionales del país, entre ellos el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol, donde se concentra buena parte del flujo turístico procedente de América Latina.

¿Qué ocurrirá con el nuevo sistema ETIAS en Europa?

La Unión Europea confirmó a través del portal oficial de ETIAS que el nuevo permiso electrónico de viaje comenzará a implementarse durante el último trimestre de 2026 para ciudadanos de países exentos de visado que quieran ingresar al espacio Schengen.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

El sistema estará vinculado directamente al pasaporte del viajero. Por ese motivo, las autoridades europeas advirtieron que si el documento vence o es renovado, la autorización ETIAS también perderá vigencia y deberá tramitarse nuevamente.

Desde el sitio oficial de la Unión Europea también aclararon que actualmente todavía no es necesario completar el trámite ETIAS y recomendaron consultar únicamente información publicada por organismos oficiales para evitar estafas y desinformación vinculada a futuros requisitos migratorios.

Fuentes: Ministerio del Interior de España, Aena, Spain.info y portal oficial ETIAS de la Unión Europea.