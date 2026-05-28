José Elías explicó como obtuvo su fortuna: “El 95% de lo que estudié nunca lo apliqué”. (Fuente: Captura YouTube)

El empresario multimillonario José Elías volvió a generar debate sobre el sistema educativo y la preparación universitaria para el mercado laboral. A través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, el empresario cuestionó el exceso de teoría en las facultades y aseguró que gran parte de los conocimientos adquiridos durante su carrera nunca tuvieron aplicación en su vida profesional.

Según explicó, el modelo universitario actual continúa formando perfiles enfocados en la investigación y la ciencia, cuando la mayoría de los estudiantes terminará trabajando en empresas privadas. Para el empresario, existe una desconexión entre lo que se enseña en las aulas y las necesidades reales del mundo laboral.

José Elías cuestiona la formación universitaria: “Sales al mercado laboral sin saber por dónde empezar”

José Elías sostuvo que muchos jóvenes terminan sus estudios universitarios con una gran carga teórica, pero sin herramientas prácticas para desenvolverse en su primer empleo. En su publicación, explicó que los estudiantes “salen con la cabeza llena de teoría” y llegan al mercado laboral “sin saber ni por dónde empezar”.

El empresario puso como ejemplo su propia experiencia tras finalizar ingeniería. Aseguró que terminó la carrera con amplios conocimientos sobre integrales y derivadas, aunque al comenzar a trabajar descubrió que esos contenidos no tenían relevancia en su día a día profesional.

“El 95% de lo que estudié nunca lo apliqué”, afirmó, al tiempo que responsabilizó a un sistema educativo que, según su visión, lleva décadas formando perfiles pensados para “un mundo que no existe”.

José Elías explicó como obtuvo su fortuna: "El 95% de lo que estudié nunca lo apliqué". X/ @jose_elias_nvr

El empresario advierte sobre la distancia entre las facultades y las necesidades reales de las empresas

Para José Elías, las universidades siguen enfocadas en formar perfiles excesivamente teóricos, alejados de las necesidades reales de las compañías. Según explicó, la mayoría de los estudiantes no se dedicará a la investigación científica, sino que acabará trabajando en empresas donde será clave resolver problemas concretos y aplicar conocimientos técnicos de manera práctica.

En ese sentido, el empresario criticó que muchos planes de estudio continúen priorizando contenidos complejos y especializados desde los primeros años de carrera, en lugar de enseñar habilidades útiles para el entorno profesional y el día a día laboral.

José Elías explicó como obtuvo su fortuna: "El 95% de lo que estudié nunca lo apliqué". (Fuente: Freepik).

La propuesta de José Elías para transformar la universidad y acercarla al mundo laboral

Frente a esta situación, José Elías defendió un modelo universitario mucho más orientado a la práctica y a las necesidades concretas del trabajo cotidiano. “Esa especialización teórica, tan suprema debería quedarse para otras etapas. Para un máster o un doctorado, pero no para la facultad” señaló.

El empresario insistió en que las facultades deberían ofrecer menos teoría y más herramientas aplicables al entorno profesional. A su juicio, la universidad tiene que convertirse en un espacio que prepare a los estudiantes para enfrentar situaciones reales dentro del mercado laboral y facilitar su adaptación al mundo empresarial.