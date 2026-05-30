En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 30 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 86.039,74 euros. El valor de apertura refleja una variación del -124,79191 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un descenso del -4.37% y en el último año acumuló una variación del -36.93%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa en ambos periodos; en consecuencia, quienes han mantenido posiciones durante el último año habrían experimentado pérdidas significativas, con un deterioro adicional en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 17.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 35.16%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.