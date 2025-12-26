Se aproxima un frente con lluvias torrenciales y fuertes heladas en estas regiones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña, nevadas significativas en el Pirineo oriental y la Ibérica, y fuertes heladas en las zonas de montaña y la mitad norte peninsular. Aunque estas son las zonas más afectadas, los pronósticos se extienden a una gran parte de España.

Según las predicciones realizadas por la Aemet, el sábado 27 será un día marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares. El pronóstico indica cielos nubosos o cubiertos en las islas, cuadrante noreste peninsular y al principio en Galicia, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto, si bien al principio con abundante nubosidad baja en la mitad sur de la Península.

Las lluvias más importantes, que irán con tormentas ocasionales, se registrarán en Baleares, al principio del día en el entorno del cabo de la Nao (Alicante), y en el este de Cataluña, donde serán persistentes y localmente fuertes. Las principales precipitaciones se darán en el tercio nordeste, Baleares, Estrecho y tendiendo a remitir en Galicia, siendo también posible en Melilla y a primeras horas en el centro peninsular.

Las regiones del país en donde impactarán las mayores lluvias. (Fuente: archivo)

¿Qué regiones recibirán nevadas persistentes?

La cota de nieve subirá a los 900/1.200 metros en el cuadrante noreste, aunque podrá descender puntualmente hasta los 500 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental; podría nevar también en la Ibérica y zonas aledañas y en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de 400-500 metros.

Por el momento, el temporal de hielo y nieve ha afectado a 32 carreteras secundarias españolas, con doce de ellas cortadas. Las vías que se encuentran cerradas al tráfico se localizan en Almería, en Las Menas (A-1178), Bayárcal (AL-5402) y Las Adelfas (AL-5405); en Granada, en Sierra Nevada (A-4025); en Asturias en Zandón (CO-4); y en Burgos, en Rioseco (BU-570), Río de la Sía (BU-571) y Río de Lunada (BU-572).

Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) prevé que el temporal de lluvia que afecta a Cataluña deje hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en diversos puntos de la comunidad y que se alargue hasta mañana sábado por la tarde.

Las recomendaciones de Aemet ante el temporal adverso. (Fuente: archivo)

Los llamados a emergencias en las zonas más afectadas

Hasta las 13 horas de este viernes, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 281 llamadas que han generado 183 expedientes, la mayoría asociados a inundaciones de bajos y caídas de árboles.

En cuanto a los Bomberos de la Generalitat, desde las 22 horas de ayer hasta este mediodía han trabajado en 76 avisos relacionados con la meteorología de riesgo.

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno si van a atravesar alguna de las zonas afectadas por el temporal.

Fuente: EFE