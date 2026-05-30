En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este sábado, 30 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,57 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,24% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro durante los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que el interés por el Ripple está en aumento.

La cotización de Ripple presenta una evolución negativa: en la última semana registró un cambio de -0.26% y en el último año acumuló una variación de -55.58%, lo que implica una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido la inversión durante ese periodo y sugiere predominio de presión bajista.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 19.52%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 55.97%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.