Docentes valencianos desean mantener la huelga indefinida: hay expectativa por la nueva reunión de este domingo

El 91 % del profesorado no universitario de la educación pública valenciana, de un total de 30.014 docentes que participaron en la consulta impulsada por tres sindicatos, ha rechazado la propuesta de acuerdo presentada por la Generalitat Valenciana. Además, un 80 % se ha pronunciado a favor de continuar con la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo.

Estos resultados surgen de la consulta organizada por los sindicatos de la mesa de negociación —STEPV, CCOO y UGT—, con el respaldo de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), junto a CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita. La votación se inició ayer al mediodía y finalizó a las dos de la tarde de este sábado.

El momento de la encuesta ante la huelga de docentes valencianos y la propuesta que está en revisión

El documento sometido a votación corresponde a la penúltima versión presentada por la Consellería. Cabe señalar que, aunque la consulta se lanzó el viernes por la mañana, la Consellería de Educación envió ese mismo día por la tarde una nueva propuesta con modificaciones en varios puntos clave de las reivindicaciones.

Docentes valencianos desean mantener la huelga indefinida: hay expectativa por la nueva reunión de este domingo EFE

Esta última versión será discutida nuevamente en una reunión prevista para mañana domingo a las seis de la tarde . Sin embargo, según ha advertido el sindicato STEPV, el profesorado aún no ha tenido la oportunidad de analizar esta nueva propuesta.

El único punto aceptado por docentes valencianos

En la consulta han participado 30.014 docentes, de un total aproximado de 78.000 en la Comunitat. De todos los puntos analizados, solo uno ha logrado respaldo mayoritario para ser firmado por los tres sindicatos: el relacionado con la burocracia, que obtuvo un 69 % de votos favorables.

En cambio, el resto de las reivindicaciones —incremento salarial, reducción de ratios, mejora de plantillas, infraestructuras, inclusión educativa, formación profesional y uso del valenciano— han sido rechazadas por la mayoría de los participantes.

El futuro de las movilizaciones

La encuesta también abordó la forma en que deberían continuar las movilizaciones. Un 54 % de los docentes se inclinó por mantener la huelga indefinida combinada con acciones puntuales; un 26 % prefirió continuar la huelga en su formato actual; y un 20 % optó por desconvocarla, pero seguir con otro tipo de protestas.

Por último, ninguna persona votante respaldó la opción de poner fin a la huelga sin continuar con ningún tipo de movilización.