La hinchazón e inflamación debajo de los ojos es un problema habitual en muchas personas. Tanto la aparición de manchas oscuras (ojeras) como el exceso de piel acumulada (bolsas) se debe a “la constricción de los vasos sanguíneos que causan hiperpigmentación” y a un “adelgazamiento de la piel”, como señalan los expertos de Medical News Today.
Si bien las bolsas en los ojos no son más que una preocupación estética y no requieren tratamiento médico, podrían ser una manifestación de algo que no funciona correctamente en el organismo. Por ello, existen remedios caseros y hábitos sencillos de adoptar que ayudan a reducir la hinchazón y a mejorar el aspecto de la piel.
Remedios naturales para eliminar las bolsas bajo los ojos
Con el propósito de disminuir la aparición de bolsas bajo los ojos, los expertos de Mayo Clinic sugieren las siguientes recomendaciones:
- Aplicar compresas frías sobre los ojos durante varios minutos, ejerciendo una leve presión.
- Realizar masajes en la zona de forma regular utilizando aceite de almendras u otros aceites similares.
- Limitar la ingesta de líquidos antes de acostarse.
- Reducir el consumo de sodio en la dieta.
Prevención de bolsas debajo de los ojos
La aparición de bolsas en los ojos puede ser prevenible mediante un estilo de vida saludable y activo. Para lograrlo, se recomienda una adecuada hidratación, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y aumentar la ingesta de frutas y verduras frescas.
Asimismo, la práctica de deportes y actividades como el yoga, pilates o la natación contribuye a mejorar la circulación sanguínea, lo que a su vez disminuye la probabilidad de acumulación de líquido debajo de los ojos.
Por otro lado, es esencial erradicar el consumo de tabaco, moderar la ingesta de bebidas alcohólicas y optimizar la calidad del sueño, con el objetivo de aumentar no solo la duración del descanso, sino también su profundidad.