El Partido Popular volvió a reclamar este sábado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales.

Desde Ciudad Real, la vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, sostuvo que para los españoles “sería como ganar el gordo de la lotería” que Sánchez dejara el cargo y se abrieran las urnas.

Las declaraciones se produjeron durante una comparecencia ante los medios, previa a la visita al belén monumental de la capital manchega, junto a dirigentes regionales y locales del partido.

A dos días del Sorteo Extraordinario de Navidad, el mensaje político se apoyó en una metáfora con fuerte carga simbólica y un tono crítico hacia la gestión del Ejecutivo.

Fúnez acusó al Gobierno de estar más pendiente de sus problemas judiciales que de atender las necesidades sociales y económicas del país. Según afirmó, millones de ciudadanos muestran cansancio ante un Ejecutivo que, a su juicio, ha dejado en segundo plano los problemas cotidianos de la población.

¿Por qué el PP considera agotado el ciclo de Pedro Sánchez?

La diputada popular sostuvo que España atraviesa “el final del ciclo sanchista”, una etapa que, en su opinión, se caracteriza por la falta de gestión y por los escándalos que rodean al entorno del presidente del Gobierno.

Desde el PP interpretan este contexto como una señal clara de desgaste político y de pérdida de confianza social.

Fúnez puso el foco en la situación de la clase media, a la que describió como cada vez más empobrecida y presionada por la carga impositiva.

Para reforzar su argumento, aludió a informes de organizaciones sociales como Cáritas y la Fundación Foessa, que advierten sobre el riesgo de pobreza en amplios sectores de la población.

En ese marco, la dirigente popular advirtió que cuando un Gobierno se ocupa prioritariamente de sus propios problemas, el país entra en una situación delicada. Desde su perspectiva, esta desconexión explica el creciente malestar social y el reclamo de un cambio político.

¿Qué reproches hace el PP a la gestión sanitaria y política del Gobierno?

En materia sanitaria, Fúnez alertó sobre el inminente fin de la prórroga que permite a médicos jubilados seguir trabajando en atención primaria y pediatría.

Recordó que esta medida, adoptada durante la pandemia, afecta a unos 1100 profesionales en toda España y criticó la inacción del Ejecutivo ante su vencimiento.

La diputada señaló que el PP impulsó una iniciativa en el Congreso para extender esta posibilidad, que obtuvo respaldo parlamentario, pero acusó al Gobierno de no ejecutar lo aprobado. Según sostuvo, esta falta de respuesta pone en riesgo la atención sanitaria y refleja una gestión deficiente.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, adelantó que el interrogador de Sánchez será alguien "honesto y decente". (Fuente: EFE / Jesús Monroy)

En el plano político, Fúnez mencionó las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente, la posible financiación irregular del PSOE y el expediente abierto por la Junta Electoral Central a Pedro Sánchez por un uso electoralista del Palacio de la Moncloa.

También expresó su indignación por la gestión de los presuntos casos de acoso sexual vinculados al ámbito socialista y afirmó que quienes “taparon y callaron” no pueden erigirse en referentes del feminismo.