Cambian los horarios en los bancos de toda España: los nuevos días de atención ya no serán más de lunes a viernes

En España, los bancos ya no funcionan únicamente de lunes a viernes por la mañana. Aunque esta sigue siendo la franja horaria más común, diversas entidades han decidido extender sus días y horarios de atención para adaptarse a la demanda de sus clientes, quienes solicitan mayor flexibilidad para llevar a cabo trámites presenciales.

Cada vez más oficinas ofrecen turnos vespertinos e incluso atención los sábados en zonas comerciales. “Los clientes valoran poder acercarse fuera del horario habitual sin perder tiempo de trabajo”, manifestaron representantes de Banco Santander, una de las entidades que lidera esta transformación. CaixaBank y Bankinter también han ajustado sus esquemas para proporcionar un mayor margen horario, especialmente en sus oficinas “Store” o “Smart”.

Esta evolución responde al avance de la banca digital, pero también a la necesidad de seguir ofreciendo servicios personalizados cara a cara.

¿A qué hora abren los bancos y cuáles ofrecen atención por la tarde?

Aunque el horario estándar bancario se mantiene entre las 8:15 y las 14:30 horas , algunas entidades han comenzado a ofrecer opciones más amplias.

Banco Santander, por ejemplo, cuenta con oficinas Smart Red que atienden de lunes a jueves hasta las 18:30 horas con cita previa. Además, sus espacios Work Café, ubicados en grandes ciudades, abren de lunes a jueves hasta las 19:00 y los viernes hasta las 16:00. En las oficinas dentro de centros comerciales incluso se puede acudir los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Bankinter es otra entidad que abre por la tarde de lunes a jueves hasta las 16:30 horas, lo que facilita la atención a quienes no pueden acercarse por la mañana. Según su página oficial, no se requiere cita previa para ser atendido.

En CaixaBank, las oficinas tipo Store y All in One brindan atención extendida de lunes a jueves hasta las 18:30 horas. Los viernes mantienen el horario tradicional, pero durante el verano este servicio vespertino se acorta. La entidad destaca que sus gestores también pueden atender a través de la app, WhatsApp y por teléfono.

¿Qué bancos ofrecen servicio los fines de semana?

Los bancos tradicionales suelen permanecer cerrados durante los fines de semana, aunque existen excepciones. Las oficinas de grandes superficies de Banco Santander abren los sábados por la mañana, un cambio que busca acercar los servicios bancarios al ritmo de vida actual. Durante julio y agosto, este horario se reduce levemente, pero se mantiene la apertura sabatina.

Además, los canales digitales como apps, WhatsApp y asistentes virtuales están disponibles las 24 horas. “Queremos que el cliente tenga acceso a sus gestiones donde y cuando lo necesite”, indicaron desde BBVA.

Respecto a las comisiones, la mayoría de las operaciones básicas presenciales continúan siendo gratuitas para los clientes, aunque algunas gestiones sí pueden tener un coste si podrían haberse realizado por internet. Esto se debe a que muchas entidades promueven el uso de canales digitales para liberar las oficinas de tareas simples.