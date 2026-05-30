Este domingo, 31 de mayo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 44.59 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.839 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 31 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 101,04 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 101.04 euros De 0:00 a 1:00 100.47 euros De 21:00 a 22:00 100.3 euros De 1:00 a 2:00 93.41 euros De 23:00 a 24:00 89.24 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 31 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -0,29 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -0.29 euros De 14:00 a 15:00 -0.09 euros De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 100.47 De 1:00 a 2:00 93.41 De 2:00 a 3:00 80.18 De 3:00 a 4:00 83.0 De 4:00 a 5:00 73.0 De 5:00 a 6:00 72.89 De 6:00 a 7:00 81.98 De 7:00 a 8:00 57.97 De 8:00 a 9:00 11.78 De 9:00 a 10:00 0.21 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.09 De 15:00 a 16:00 -0.29 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 5.27 De 19:00 a 20:00 40.49 De 20:00 a 21:00 79.26 De 21:00 a 22:00 100.3 De 22:00 a 23:00 101.04 De 23:00 a 24:00 89.24

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: