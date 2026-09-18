La economía española creció menos de lo previsto: el INE rebaja el PIB al 2,6% (foto: Freepik)

La economía de España creció un 2,6% en 2025, dos décimas menos de lo que se había calculado inicialmente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó este viernes las cuentas nacionales de los últimos tres ejercicios y corrigió a la baja la estimación adelantada en marzo, que situaba el avance del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,8%.

Los datos, difundidos también por EFE, forman parte de la revisión ordinaria que realiza el organismo sobre los últimos ejercicios a medida que incorpora nuevas fuentes de información. En el caso de 2025, la cifra todavía tiene carácter de estimación avance, mientras que el dato de 2024 es provisional y el correspondiente a 2023 pasa a considerarse definitivo.

La revisión no significa que la economía española se contrajera en 2025. El PIB aumentó un 2,6% respecto del año anterior, pero ese incremento fue inferior al 2,8% que se había estimado previamente. Al mismo tiempo, el INE revisó al alza el crecimiento de 2024, del 3,5% al 3,7%, y redujo una décima el de 2023, hasta el 2,4%.

Por qué el INE rebajó el crecimiento económico de 2025

El cambio responde a una aportación algo menor tanto de la demanda interna como de la demanda externa.

La demanda interna, que recoge componentes como el consumo y la inversión, aportó 3,4 puntos porcentuales al crecimiento, una décima menos de lo estimado anteriormente. Por su parte, la demanda externa restó 0,8 puntos, frente a los 0,7 puntos negativos calculados previamente.

Dentro de la demanda interna, el consumo de los hogares y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares creció un 3,1%, frente al 3,4% estimado anteriormente. El consumo de las administraciones públicas se mantuvo sin cambios en el 2,4%.

La inversión, medida a través de la formación bruta de capital, tuvo una revisión en sentido contrario: avanzó un 6%, dos décimas más que el 5,8% calculado previamente.

En el sector exterior, las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 2,6%, un punto menos que en la estimación anterior, que las situaba en el 3,6%. Las importaciones aumentaron un 5,5%, frente al 6,2% previsto anteriormente. Al crecer las importaciones a un ritmo superior al de las exportaciones, la aportación exterior al PIB fue negativa.

Cuánto alcanzó el PIB de España en 2025

A precios corrientes, es decir, sin descontar el efecto de la evolución de los precios, el PIB español alcanzó los 1.690.012 millones de euros en 2025. La cifra es 2860 millones superior a la calculada inicialmente, lo que supone una revisión al alza del 0,2% sobre aquella estimación.

Esta aparente diferencia —menor crecimiento real pero mayor PIB nominal— se explica porque el INE también revisó el deflactor implícito del PIB, una medida de la evolución de los precios de los bienes y servicios incluidos en la economía, del 2,9% al 3%. Como resultado, el PIB a precios corrientes aumentó un 5,7% interanual.

Por su parte, la Renta Nacional Bruta (RNB) se situó en 1.693.738 millones de euros, un 6,2% más que en 2024 y un 0,5% por encima de la estimación realizada en marzo.

La economía española creció menos de lo previsto: el INE rebaja el PIB al 2,6% (foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué pasó con el empleo y la productividad

La revisión apenas modificó las principales magnitudes relacionadas con el mercado laboral. Según el INE, el número de puestos de trabajo creció un 2,8% en 2025, la misma tasa que se había calculado anteriormente.

Las horas trabajadas aumentaron un 2%, una décima menos que en la estimación previa, mientras que la remuneración de los asalariados creció un 7,2%, sin cambios respecto del cálculo anterior.

La productividad del conjunto de la economía, calculada por el INE relacionando el crecimiento real del PIB con la evolución de las horas trabajadas, aumentó un 0,6%, una décima menos que en la estimación adelantada.

El organismo explica que la actualización se debe a la incorporación de información más completa. Para 2025 se incluyeron, entre otras fuentes, datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, las Cuentas Económicas de la Agricultura, información actualizada sobre comercio exterior y administraciones públicas y, por primera vez para una estimación avance, registros contables de cerca de 1,35 millones de empresas.