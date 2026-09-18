Charles Spencer, hermano de la princesa Diana: "La noche que murió, Carlos sonaba eufórico, como quien gana la lotería".

El hermano de la princesa Diana de Gales, Charles Spencer, ha lanzado una serie de fuertes acusaciones contra el rey Carlos III en su nuevo libro, en el que relata cómo fue, según él, la reacción del entonces príncipe la noche en que murió su exmujer. La obra ha reabierto una de las heridas más sensibles de la monarquía británica, casi treinta años después de la tragedia.

Según los extractos del libro, publicados esta semana en exclusiva por el Daily Mail, Spencer asegura que habló por teléfono con Carlos poco después de confirmarse la muerte de Diana, en agosto de 1997, y que su tono lo dejó desconcertado.

“A diferencia de mis otros interlocutores, que estaban conmocionados y apenas podían articular sus condolencias, él sonaba eufórico, como quien gana la lotería, recuerdo haber pensado en aquel momento”, escribe.

Las acusaciones de Charles, el hermano de Lady Di, contra el rey Carlos III. EFE

Las acusaciones de Charles Spencer contra el rey

El hermano de Diana va más allá y aventura una interpretación de esa reacción. “Mirando atrás, sospecho que la primera reacción del príncipe debió de ser pensar en cómo este acontecimiento podía liberarle para casarse con la mujer que amaba, más que apreciar la pérdida de aquella a la que no amaba”, sostiene, en alusión a Camilla, hoy reina.

El libro, titulado Swan Song: Diana, My Sister (Canto del cisne: Diana, mi hermana), recoge también un episodio ligado a los preparativos del funeral.

Spencer relata que discrepó con Carlos sobre si sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Harry (entonces de 15 y 12 años), debían caminar detrás del ataúd, y que aquello desató la ira del entonces príncipe. Según su versión, Carlos le espetó por teléfono una frase demoledora: “Puedes estar seguro de que pronto la olvidaremos”.

Carlos III, el acusado por Charles Spencer. Shutterstock

La respuesta del Palacio de Buckingham

La Casa Real británica, a diferencia de en otras polémicas, ha respondido. A través de un portavoz, el Palacio de Buckingham emitió una réplica tan sutil como contundente, sin desmentir directamente, pero cuestionando la memoria de Spencer.

El comunicado señala que Carlos III “es consciente de que el dolor del duelo entre hermanos puede nublar la razón, afectar al juicio y dar color a los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida”. Una forma velada de sugerir que el relato de Spencer está teñido por el dolor y no se corresponde con lo ocurrido.

Una relación marcada por la muerte de Diana

Las declaraciones se enmarcan en una relación nunca fácil entre ambos, deteriorada aún más tras la muerte de la princesa. Diana falleció el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, en un accidente de coche en París, junto a su pareja, Dodi Al Fayed. Se había separado de Carlos en 1992 y su divorcio se hizo oficial en 1996.

Charles Spencer ha dedicado buena parte de las últimas décadas a defender la memoria de su hermana, con quien mantenía un vínculo muy estrecho desde la infancia.

Su libro, que llega a las librerías a finales de mes, vuelve a poner el foco en los difíciles últimos años de Lady Di dentro de la corona y en las tensiones que rodearon su muerte y su funeral, uno de los episodios que más marcaron a la opinión pública británica.