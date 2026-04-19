El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene distintas ayudas para personas en situación de desempleo. Una de las más conocidas fue la Renta Activa de Inserción (RAI), prestación que dejó de admitir nuevas solicitudes desde noviembre de 2024 tras la reforma del sistema asistencial. La RAI estaba dirigida a colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, entre ellos personas con discapacidad, parados de larga duración, víctimas de violencia de género o doméstica y emigrantes retornados. En 2026 solo continúa en supuestos transitorios para beneficiarios que ya la tenían reconocida. La Renta Activa de Inserción (RAI) dejó de admitir nuevas solicitudes desde el 1 de noviembre de 2024, tras la reforma del sistema de subsidios por desempleo. En 2026, solo puede mantenerse en determinados casos transitorios para personas que ya la tenían reconocida o suspendida antes de esa fecha. Hasta su desaparición para nuevas altas, el SEPE exigía requisitos generales como estar en situación legal de desempleo, figurar inscrito como demandante de empleo, suscribir el compromiso de actividad, tener menos de 65 años y no superar el límite de rentas fijado legalmente. También se aplicaban condiciones específicas según el colectivo beneficiario y no haber agotado el máximo de programas permitidos. La Renta Activa de Inserción (RAI) ya no acepta nuevas solicitudes desde noviembre de 2024, aunque las personas que conservaron el derecho en régimen transitorio pueden seguir percibiéndola según las condiciones reconocidas en su expediente. Cuando estaba vigente con carácter general, la duración máxima de esta ayuda era de 11 meses y su cuantía equivalía al 80% del IPREM. Con el IPREM mensual fijado en 600 euros, el importe de la prestación se situaba en 480 euros al mes. El SEPE abonaba la ayuda por mensualidades vencidas, normalmente entre los días 10 y 15 del mes siguiente, mediante ingreso en la cuenta bancaria facilitada por la persona beneficiaria.