Confirmado | Las pensiones subirán en 2027: así cambiarán las de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. (foto: archivo).

Las pensiones en 2027 volverán a subir en España. La normativa vigente obliga a actualizar las prestaciones contributivas en función de la evolución de los precios, por lo que las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente comenzarán el próximo año con una nueva cuantía.

El porcentaje exacto todavía no está cerrado. La Ley 21/2021 establece que la revalorización de las pensiones debe calcularse utilizando el valor medio de las tasas interanuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre.

Esto significa que será necesario esperar al dato correspondiente a noviembre de 2026 para conocer cuánto aumentarán definitivamente las pensiones en 2027. La actualización afectará al conjunto de las prestaciones contributivas, aunque algunas pensiones mínimas y no contributivas pueden quedar sujetas además a incrementos específicos.

Pensiones en 2027: cómo se calculará la subida de enero

La revalorización de las pensiones no dependerá de una decisión discrecional adoptada al comenzar el año. Desde la reforma de 2021, el sistema incorpora un mecanismo automático que busca conservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación.

Para determinar la subida de las pensiones en 2027 se tendrá en cuenta el promedio de las tasas interanuales del IPC correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre de 2026. La referencia abarca, por tanto, desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026.

El mecanismo afecta a las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Por tanto, la actualización general comprende prestaciones como la pensión de jubilación, la pensión de viudedad y las prestaciones contributivas de incapacidad permanente.

Jubilación, viudedad e incapacidad permanente: qué pensiones aumentarán

Confirmado | Las pensiones subirán en 2027: así cambiarán las de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Gemini

Uno de los puntos importantes para los beneficiarios es que el incremento de las pensiones en 2027 no se limita a quienes hayan alcanzado la edad de jubilación.

La Ley General de la Seguridad Social establece la actualización de las pensiones contributivas al comienzo de cada ejercicio. De este modo, el porcentaje que resulte de aplicar el IPC repercutirá también sobre prestaciones de viudedad e incapacidad permanente dentro de esta modalidad.

El efecto sobre cada nómina dependerá de la cantidad que cobre actualmente el beneficiario. Si, por ejemplo, la revalorización terminara situándose en un determinado porcentaje, este se aplicaría sobre la cuantía correspondiente de acuerdo con las reglas aprobadas para 2027.

Las pensiones en 2027 también tendrán particularidades en sus cuantías mínimas y máximas. Las mínimas cuentan con reglas adicionales vinculadas a las reformas del sistema y la pensión máxima tiene su propio mecanismo de actualización, por lo que no todas las prestaciones evolucionan necesariamente de forma idéntica.

La edad de jubilación también cambia definitivamente en 2027

El aumento de la pensión de jubilación llegará acompañado de otro cambio importante: 2027 marca el final del calendario progresivo establecido para elevar la edad ordinaria de retiro.

A partir de ese año podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización. Los trabajadores que no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria, salvo que entren en alguno de los supuestos especiales previstos por la legislación.

Se trata de un salto respecto a 2026. Durante este año, la Seguridad Social fija la edad ordinaria en 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. Desde 2027 se completa definitivamente la transición iniciada años atrás.

Por esta razón, las pensiones en 2027 estarán marcadas por dos movimientos simultáneos: la actualización económica de las prestaciones y la entrada en vigor plena de los nuevos requisitos de edad y cotización.

Así cambiará el cálculo de la pensión de jubilación en 2027

También continuará avanzando el nuevo sistema para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación. La reforma permite comparar progresivamente el sistema tradicional con una nueva fórmula diseñada para que determinados periodos de menor cotización tengan menos peso.

Sin embargo, en 2027 todavía no se aplicará de forma completa la fórmula de escoger 27 años dentro de los últimos 29. El proceso es gradual. Para quienes se jubilen ese año, la nueva alternativa utilizará las 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses anteriores al hecho causante.

En la práctica, este mecanismo permite dejar fuera cuatro mensualidades de menor cotización dentro de ese periodo. La Seguridad Social deberá comparar esta fórmula con el sistema anterior cuando corresponda y aplicar el cálculo más favorable durante el periodo transitorio previsto por la reforma.

El sistema seguirá ampliándose durante los años siguientes hasta alcanzar progresivamente la nueva configuración. El objetivo es reducir el impacto que pueden tener determinados periodos de desempleo o de cotizaciones bajas al final de la carrera profesional.

Cuándo se sabrá cuánto subirán exactamente las pensiones en 2027

Confirmado | Las pensiones subirán en 2027: así cambiarán las de jubilación, viudedad e incapacidad permanente (foto: ChatGPT). ChatGPT

La incógnita principal sigue siendo el porcentaje definitivo de la revalorización de las pensiones. En septiembre de 2026 todavía faltan datos de inflación necesarios para cerrar el promedio anual establecido legalmente.

El cálculo se completará una vez conocido el IPC correspondiente a noviembre. Solo entonces podrá determinarse con precisión qué porcentaje se aplicará sobre las pensiones en 2027 desde la nómina de enero.

Hasta ese momento, no existe una cifra definitiva válida para todos los pensionistas. La ley sí garantiza, en cambio, el mecanismo: las prestaciones contributivas se actualizarán conforme al promedio del IPC para preservar su poder adquisitivo.

Para los jubilados y demás beneficiarios, 2027 será así un año especialmente relevante: subirán las cuantías, culminará el aumento progresivo de la edad ordinaria de jubilación y continuará desplegándose el nuevo modelo para calcular la base reguladora.

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