La economía española mantuvo el crecimiento durante el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo más moderado que a finales del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,6% entre enero y marzo , dos décimas menos que en el trimestre anterior.

El menor dinamismo estuvo vinculado a una desaceleración del consumo de los hogares, una reducción en el ritmo de la inversión empresarial y una caída de las exportaciones. A pesar de ello, la demanda nacional continuó como el principal soporte de la actividad económica.

Durante los primeros tres meses del año, el consumo de los hogares creció un 0,6%, tres décimas menos que en el trimestre precedente. La inversión empresarial también perdió fuerza y avanzó un 0,5%, mientras que las exportaciones registraron una caída del 0,6% y las importaciones descendieron un 1%.

¿Qué factores sostuvieron el crecimiento de la economía?

La demanda nacional, compuesta por el consumo y la inversión, aportó 0,5 puntos al crecimiento trimestral. Por su parte, la demanda exterior contribuyó con 0,1 puntos al resultado final del PIB.

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Desde el Ministerio de Economía destacaron el papel del consumo de los hogares como uno de los principales motores de la actividad, apoyado en la evolución del mercado laboral. Además, señalaron que las medidas aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo ayudaron a amortiguar el impacto del encarecimiento energético sobre familias y empresas.

En contraste con la moderación del gasto de los hogares, el consumo final de las Administraciones Públicas mostró una aceleración. Pasó de crecer un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025 a un 0,5 % entre enero y marzo de este año.

¿Qué sectores mostraron mejor desempeño y qué ocurrió con el empleo?

Por el lado de la oferta, la agricultura lideró el crecimiento con un avance del 3,3%. Los servicios crecieron un 0,8% y la industria un 0,3 %, mientras que la construcción fue el único gran sector que no registró expansión y permaneció estancado.

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Dentro del sector servicios, las actividades profesionales, científicas y técnicas encabezaron los incrementos con una suba del 1,8%. También destacaron el comercio, el transporte y la hostelería, que avanzaron un 1,4%. En sentido contrario, las actividades financieras y de seguros retrocedieron un 1%.

En materia laboral, las horas efectivamente trabajadas disminuyeron un 0,3 % respecto al trimestre anterior. Sin embargo, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 0,8% y la productividad por hora trabajada creció un 1%.

El Ministerio de Economía destacó que se trata del mejor dato de productividad por hora trabajada desde comienzos de 2025, compatible con la continuidad de la creación de empleo.