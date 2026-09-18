Banco Santander presenta a los sindicatos un proceso de reestructuración en dos de sus filiales digitales (foto: EFE)

A última hora de ayer jueves, Banco Santander presentó a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a dos de sus filiales digitales, Santander Digital Services y Gravity Cloud. Esta decisión se produce después de que en el verano el banco negociara con los sindicatos un plan de prejubilaciones para los empleados de mayor edad.

Ambas compañías forman parte como subsidiarias de Santander Global Technology and Operations, que cuenta con una plantilla de unos 13.000 trabajadores.

En cuanto a Gravity Cloud hay que destacar que es la sociedad responsable del desarrollo de la infraestructura tecnológica interna del Grupo, aunque el despliegue de Gravity culminará a finales de año con su integración en Brasil.

El banco que preside Ana Botín argumentó que la decisión obedece a motivos técnicos y organizativos. En concreto, apoya la decisión en la necesidad de reestructurar ambas sociedades toda vez que el grueso del trabajo para el despliegue de productos y plataformas ya está realizado. El objetivo es pasar de un banco con filiales en los países en los que opera a funcionar como una única entidad global.

Con todo, la entidad aún no informó sobre la cantidad de empleos que se verán afectados por el ERE ni las condiciones que se ofrecerán a los trabajadores afectados. Sí, en cambio, se preocupó en dejar en claro que buscará llegar a un acuerdo que contemple las mejores condiciones posibles para los afectados.

Por otra parte, y como el proceso está en fase inicial, a día de hoy no se conformó la mesa negociadora ni se produjeron reuniones entre la empresa y los representantes sindicales.

Si bien Santander Digital Services y Gravity Cloud prestan servicio a la totalidad de las filiales del Grupo, Banco Santander aclaró que la reducción de la plantilla sólo afectará a España.

Banco Santander avanza hacia una única plataforma global

Para entender el paso dado por la entidad cántabra conviene recordar la evolución tecnológica en la que está inmersa, evolución que va de la mano del modelo operativo “estrella” del banco, One Transformation.

En concreto, se trata de implementar una estructura muy simplificada y global que gire alrededor de plataformas comunes. Este proceso implica, además de la simplificación de la estructura, la puesta en marcha de un mecanismo de automatización acompañado de un desarrollo de capacidades tecnológicas compartidas.

El propio banco define el modelo One Transformation como la nueva estrategia por la que el Grupo se rige por negocios globales y no por países y que le está permitiendo demostrar al mercado su capacidad de generar sinergias intragrupo, gestión de capital y delivery, tanto al cliente como al accionista.

Así pues, al contar con un core bancario digitalizado, el banco puede dar mejor servicio a los clientes y de manera más eficiente. Esta tecnología permite un acceso más sencillo y en tiempo real a los datos, lo que hace posible el lanzamiento de nuevas funcionalidades para los clientes, en horas en lugar de días o semanas. También permite que las actualizaciones de app sean más frecuentes.

Lo cierto es que Banco Santander es el primer gran banco del mundo en digitalizar su plataforma de core bancario con su propio software. “Ya hemos migrado más del 90% de la infraestructura tecnológica a la nube, lo que supone beneficios inmediatos para los clientes de los cinco negocios globales de Banco Santander”, asegura en un documento al que tuvo acceso El Cronista España.

Pero, ¿qué significa core en el sector bancario? Es la parte más crítica de la infraestructura tecnológica de un banco y es donde se procesan las principales transacciones financieras, como transferencias de dinero, depósitos o préstamos, lo que se conoce como back-end.

Banco Santander presenta a los sindicatos un proceso de reestructuración en dos de sus filiales digitales (foto: EFE) EFE

El plan de prejubilaciones previo al ajuste

En junio de este año Banco Santander propuso un plan de prejubilaciones voluntarias sólo para España para unos 3000 empleados.

No obstante, aclara Europa Press, a diferencia del ERE planteado ahora, el plan de prejubilaciones simplemente es un marco para regularizar las salidas incentivadas que ya se venían produciendo en el banco. Además, no existe un objetivo de salidas, ya que en todo caso, las prejubilaciones son un proceso voluntario por ambas partes.

Incluso, en la misma semana que propuso el plan de prejubilaciones, Banco Santander ya adelantó que la tecnología jugará un papel clave en la mejora de la eficiencia operativa y en la evolución de determinados puestos de trabajo dentro de la organización.

Así las cosas, Banco Santander ofreció el 74% del salario bruto anual para los empleados de 55 a 57 años, y el 76% para los de 58 o más. Estos porcentajes, vale aclarar, hacen referencia a la parte del sueldo bruto sobre la que se calculan las cotizaciones de cara a la jubilación.