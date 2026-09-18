La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 18 de septiembre

El clima en España se caracterizará por inestabilidad en Baleares y la fachada oriental peninsular durante la primera mitad del día, con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en Cataluña y Mallorca. En el norte peninsular, habrá nubes y precipitaciones débiles en la zona cantábrica, mientras que el resto tendrá intervalos de sol.

Por la tarde, se formarán nubes de evolución en el sur peninsular con chubascos en las Béticas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y lluvias débiles en el norte. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península, con vientos moderados del norte en los litorales y algún intervalo fuerte en ciertas zonas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución en la Sierra y el sureste, temperaturas entre 14 y 29 °C y viento flojo del nordeste y este.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos con nubes altas y baja nubosidad matinal en el litoral mediterráneo y chubascos ocasionales en las sierras orientales. Temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 33 grados, con vientos flojos a moderados y levante moderado a fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, pasando a poco nuboso de oeste a este. Se prevén chubascos en la mitad oriental, especialmente fuertes en el litoral central durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 31 grados, con vientos moderados del norte y noroeste en algunas áreas, que disminuirán a flojos hacia el mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presenta con cielo poco nuboso por la mañana, llegando a intervalos de nubosidad en el sur del sistema Ibérico y en el Pirineo por la tarde. Hay probabilidad de chubascos aislados, especialmente en el sur del sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y 29 grados de máxima, con un cierzo moderado en el valle del Ebro y viento flojo en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que se despejarán progresivamente, aunque quedará alguna nubosidad. Habrá brumas y nieblas matinales en zonas elevadas, con posibilidad de lluvia débil que disminuirá hacia el este. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados y el viento será flojo, variando a componente norte en las horas centrales y a componente oeste en el litoral al final de la tarde.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Hoy, cielo nuboso a cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes hasta el mediodía. Viento flojo a moderado del este y nordeste. Temperaturas sin cambios: máxima 28 y mínima 16 grados.

Intervalos nubosos en general, con cielos nubosos en el norte y lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso, con máximas de 29 grados y mínimas de 18 grados en zonas de interior. Viento del nordeste moderado y ocasionalmente fuerte en vertientes, predominando brisas en costas suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante; temperaturas entre 12 y 28 grados. Viento flojo a moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el nordeste y extremo norte, con posibilidad de alguna precipitación débil en el nordeste, mientras que en el resto de la región habrá poco nuboso con algunas nubes de evolución; se podrán experimentar brumas y bancos de niebla matinales, sobre todo en el cuadrante nordeste. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 29 grados de máxima, con un ligero ascenso en ambas y el viento será del noreste o variable, flojo y en algunos momentos moderado.

El clima en la región se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, mientras que, por la mañana, podrá haber nubes bajas y brumas en Albacete, Cuenca y La Mancha toledana. Existe la probabilidad de chubascos dispersos en el cuadrante sureste y en la Serranía de Cuenca, con algunas nieblas en Cuenca y Albacete. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 30 grados, sin cambios significativos y se espera viento flojo predominantemente del este con intervalos de intensidad moderada al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos de nubes bajas con posibilidad de precipitaciones débiles; mínima de 20 grados, máxima de 25 y vientos flojos a moderados de levante.

En Melilla, intervalos de nubes bajas y posibles precipitaciones débiles ocasionales; máxima de 28 y mínima de 22 grados, con vientos flojos a moderados del este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros al final, posibles brumas y nieblas en zonas elevadas, precipitaciones débiles en las provincias litorales, temperaturas entre 9 y 24 grados y vientos flojos variables. Por otro lado, cielos nubosos con claros por la tarde en Navarra, brumas matinales y vespertinas, precipitaciones débiles en el noroeste, temperaturas entre 8 y 24 grados y viento flojo a moderado.

En La Rioja, intervalos nubosos con bancos de niebla y lluvias débiles en la sierra, cielos poco nubosos por la tarde, viento del norte y noroeste flojo más intenso en el este y temperaturas entre 10 y 26 °C.

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