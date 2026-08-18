España afronta la segunda mitad de 2026 con varias señales que ponen el foco sobre la evolución de su economía. El calor extremo y los incendios registrados durante el verano podrían reducir el PIB español cerca de un 1% al cierre del año, según un estudio de Triodos Bank.

El informe analiza las consecuencias económicas de las altas temperaturas hasta el 22 de julio y señala cuatro grandes áreas afectadas: alimentación y agricultura, producción energética, transporte y logística y productividad laboral.

La advertencia coincide, además, con otros datos relevantes para la economía española. El déficit comercial alcanzó los 32.780,9 millones de euros durante el primer semestre, un 30,5% más que un año antes. En paralelo, la deuda pública bajó hasta el 101,5% del PIB en junio.

El calor extremo y los incendios podrían reducir cerca de un 1% el PIB español

El impacto del calor extremo y los incendios no se limita a las hectáreas quemadas. El estudio de Triodos Bank calcula que sus consecuencias podrían provocar una reducción cercana al 1% del PIB español a finales de 2026.

Para el conjunto de la Unión Europea, la pérdida de productividad laboral sería el factor con mayor impacto, con una reducción estimada del 0,6%. Sin embargo, España presenta una situación diferente por su mayor exposición histórica a las temperaturas elevadas.

Las regiones acostumbradas al calor extremo experimentan “menores pérdidas” de productividad durante un día caluroso. En España, por el contrario, el impacto económico podría concentrarse especialmente en la agricultura, los alimentos, la generación eléctrica y las infraestructuras.

Las pérdidas agrícolas adquieren especial importancia. La caída prevista de la producción en la UE se sitúa entre el 3% y el 7%, una situación que puede trasladarse al precio de los alimentos y aumentar la presión sobre los hogares.

España acumula 33 días de calor por encima de lo habitual

Los datos incluidos en el estudio reflejan la magnitud del episodio de calor extremo en España. Según las cifras del sistema europeo de monitorización de incendios EFFIS recogidas en el informe, el país acumulaba ya 33 días de calor por encima de lo habitual en 2026 hasta el 22 de julio.

La cifra supera claramente la media de la Unión Europea, situada en 24 días. A las altas temperaturas se suma el impacto de los incendios, que han provocado importantes daños forestales durante el verano.

Hasta esa fecha, España registraba 139.809 hectáreas calcinadas, la mayor superficie forestal quemada de la UE este verano, de acuerdo con los datos reproducidos por el estudio.

El impacto económico también alcanza a la energía. El calor puede restringir la generación eléctrica y provocar un encarecimiento de la electricidad, mientras que las altas temperaturas y los incendios pueden generar interrupciones en carreteras, vías ferroviarias y vías navegables interiores.

El impacto económico del calor podría alcanzar los 200.000 millones en Europa

El problema se extiende al conjunto del continente. El informe calcula que el impacto económico del calor extremo y los incendios podría rondar los 200.000 millones de euros en la Unión Europea, equivalentes al 1,1% del PIB en 2026.

Ese escenario “supondría estancamiento”, según precisa el análisis. Pese a la magnitud de las cifras, los expertos que participaron en la elaboración del informe matizan el alcance de sus estimaciones: “Es un coste real, pero no una catástrofe”.

Francia sería el país más afectado. Las altas temperaturas y los incendios podrían reducir su crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales, hasta el punto de traducirse en una contracción económica del 0,7%.

Italia y España también afrontarían pérdidas “considerables”, mientras que Bélgica aparece en menor medida entre las economías afectadas. En Países Bajos, una reducción estimada de 0,9 puntos en el crecimiento dejaría la economía “prácticamente estancada”. Polonia, en cambio, tendría un impacto menor al registrar menos jornadas de calor excepcional.

El déficit comercial de España creció un 30,5% en el primer semestre

El posible golpe del calor extremo al PIB español coincide con un fuerte incremento del déficit comercial. Entre enero y junio, España acumuló un saldo negativo de 32.780,9 millones de euros, un 30,5% más que durante el mismo período de 2025.

Las importaciones alcanzaron los 233.914,6 millones de euros, con un incremento interanual del 5,2%. Las exportaciones crecieron a un ritmo menor, un 2%, hasta alcanzar los 201.133,6 millones de euros.

Esta diferencia llevó la tasa de cobertura, que muestra qué proporción de las importaciones puede cubrirse mediante las exportaciones, del 88,7% registrado durante el primer semestre de 2025 al 86% en 2026.

El déficit no energético fue el que más aumentó: alcanzó los 15.222,6 millones de euros, un 73,5% más. El déficit energético, por su parte, creció un 7,5%, hasta los 17.558,4 millones.

Las exportaciones españolas a la Unión Europea siguen creciendo

A pesar del aumento del déficit comercial, las ventas españolas hacia algunos mercados mantuvieron una evolución positiva. Las exportaciones a la Unión Europea, que representan el 62,8% del total, aumentaron un 3,7% interanual en junio.

Las ventas a la zona euro avanzaron un 3,3%, mientras que las destinadas al resto de países de la UE crecieron un 6,2%. Fuera del bloque comunitario destacó especialmente el aumento de las exportaciones a Oceanía, con un 59,3%.

Entre los principales socios comerciales de España, las exportaciones aumentaron un 14,5% hacia Portugal, un 10,5% hacia Italia y un 9% hacia Alemania. Las ventas a Francia, en cambio, descendieron un 1,8%.

También aumentaron un 4,4% las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, las importaciones procedentes de ese país se dispararon un 24,7%, hasta los 3.348,3 millones de euros, dejando un saldo deficitario para España de 1791 millones de euros.

La deuda pública baja al 101,5% del PIB, pero alcanza los 1,763 billones

En medio de estas señales económicas, la deuda pública española mostró una evolución diferente. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó en junio los 1763 billones de euros, un 4,2% más en comparación con el mismo período de 2025.

Sin embargo, la ratio de deuda sobre el PIB descendió hasta el 101,5%, frente al 103,4% registrado un año antes. Esto representa una reducción de 1,9 puntos porcentuales.

La deuda del Estado se situó en 1,6 billones de euros, equivalente al 92,2% del PIB. Por su parte, el endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social alcanzó los 136.178 millones de euros, un 7,9% más en términos interanuales.

Las comunidades autónomas acumulaban una deuda de 355.039 millones de euros, equivalente al 20,4% del PIB. Las corporaciones locales, en cambio, redujeron su endeudamiento un 8,1%, hasta los 21.437 millones.