La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.

Durante el jueves, 17 de septiembre de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 17 de septiembre de 2026 son: 19, 20, 24, 25, 43 y 46. El número complementario es el 47 y el de reintegro es el 8. Además, el Joker es 1024255.

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

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Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11037838 euros, de los cuales se entregaron 6070811.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 71059.1 euros ganados

5 aciertos: 164 acertantes con un premio de 2383.08 euros

4 aciertos: 8875 acertantes con un premio de 64.05 euros

3 aciertos: 176759 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1179419 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y no juegues para recuperar pérdidas.

Si sientes que pierdes el control, busca apoyo cuanto antes; contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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