Ayuso niega que se diera orden de buscar el ático de Chamberí mientras una jueza pide criterio a Fiscalía (foto: EFE)

Una jueza de Madrid ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si su órgano judicial es competente para tramitar las denuncias relacionadas con la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí por parte de Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

La decisión consta en una providencia fechada el 3 de septiembre a la que tuvo acceso EFE. La magistrada de la plaza 8 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid pide al Ministerio Fiscal que informe sobre la competencia de su órgano y señala que, una vez recibido ese pronunciamiento, “acordará lo que proceda”.

Por tanto, la actuación conocida este viernes no supone una resolución sobre el fondo de las denuncias. La cuestión planteada en esta fase es procesal, que consta de determinar si ese órgano judicial es competente para conocer del asunto. EFE señala que este tipo de consulta a Fiscalía es un procedimiento habitual tras la incoación de diligencias previas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció este viernes sobre la controversia y calificó el asunto de “memez”. “No quiero saber nada de esa historia”, declaró tras un acto en Alcalá de Henares.

Por qué la compra del ático de Chamberí ha llegado a los tribunales

La operación se formalizó en abril de 2026. Planifica Madrid adquirió por 6,3 millones de euros el inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí. La compañía está adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias se abrieron inicialmente a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa. Posteriormente, en agosto, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió al mismo órgano judicial otras cuatro denuncias que había recibido sobre la operación —tres de particulares y una del PSOE—, al no poder mantener un procedimiento paralelo sobre los mismos hechos una vez abierta la vía judicial.

Iustitia Europa plantea en su denuncia la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público. Se trata de posibles delitos señalados por el denunciante y no de hechos judicialmente acreditados.

El PSOE también acudió a Fiscalía al considerar que podrían haberse cometido delitos de malversación y prevaricación. Más Madrid, por su parte, ha cuestionado el procedimiento seguido para realizar la compra y presentó además una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de fondos públicos.

La providencia conocida ahora incorpora asimismo escritos de PSOE, Más Madrid e Iustitia Europa, que solicitaron personarse en las actuaciones. La jueza deberá decidir los siguientes pasos después de recibir el criterio de la Fiscalía sobre su competencia.

Para qué compró Planifica Madrid el inmueble de Chamberí

La Comunidad de Madrid ha sostenido que la adquisición se realizó para atender necesidades de espacio vinculadas, entre otros motivos, con las próximas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, explicó este jueves en la Asamblea regional que la empresa adquirió el inmueble “a petición de la Consejería de Presidencia”.

Según su versión, se buscaba un espacio institucional que incluyera una zona de trabajo, un área de descanso y que pudiera servir como “alojamiento ocasional” para autoridades de la Comunidad o personas en visita oficial.

García Martín señaló que esos usos aparecen recogidos en una memoria de necesidad fechada el 2 de julio de 2026. EFE destaca que ese documento tiene fecha posterior a la formalización de la compra, cuya escritura se firmó el 14 de abril. El consejero defendió que la operación formó parte de la actividad ordinaria de gestión patrimonial de Planifica Madrid y que se financió con fondos propios de la empresa pública.

Planifica Madrid ha publicado en su propio portal un expediente específico sobre el inmueble de General Martínez Campos, 35, con documentación relativa a la operación.

Ayuso niega que se diera orden de buscar el ático de Chamberí mientras una jueza pide criterio a Fiscalía (foto: EFE) EFE

Qué dijo Ayuso sobre el ático de Chamberí

Díaz Ayuso aseguró este viernes que la gestión de inmuebles no forma parte de sus competencias y negó haber ordenado buscar un ático para ella. También afirmó que lleva meses buscando personalmente una vivienda para comprar y que puede acreditar esa búsqueda.

“En siete años nunca he tenido una casa para vivir, ¿por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones? No tiene sentido”, sostuvo la presidenta madrileña. Añadió que no quiere disponer de una residencia oficial y negó tener interés en residir en el inmueble adquirido por Planifica Madrid.

Según la memoria de necesidad citada por García Martín, entre los usos previstos para el inmueble figuraba el alojamiento ocasional de autoridades, aunque el consejero sostuvo expresamente que no se adquirió como residencia oficial de Ayuso.