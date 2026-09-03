Septiembre golpea al bolsillo de las familias: el gasto sube a 124 euros y el material escolar aumenta un 115% (foto: ChatGPT)

El regreso de las vacaciones y el comienzo de la vuelta al cole ya se hacen sentir en el bolsillo de los hogares de España. Durante la primera semana de septiembre, el gasto alcanza una media de 124 euros por hogar, un 6,9% más que el promedio semanal del resto de 2025 .

Los datos proceden de un análisis elaborado por Eroski a partir del comportamiento de sus clientes y difundido este jueves. Según informó EFE, también aumenta el importe de cada cesta de la compra, que pasa de los 33 euros habituales a 34,5 euros, un incremento del 4,5%.

De esa cantidad, 16,8 euros corresponden específicamente a categorías relacionadas con la vuelta al cole, una etapa que concentra importantes desembolsos para las familias en material escolar, ropa infantil, desayunos y productos de cuidado personal.

Al mismo tiempo, los consumidores están acudiendo con mayor frecuencia a los establecimientos. El número de visitas aumenta un 2,4%, un comportamiento que Eroski relaciona con la intención de repartir las compras y aprovechar promociones para controlar mejor el gasto.

Qué productos disparan su venta con la vuelta al cole

El material escolar registra con diferencia el mayor crecimiento durante septiembre. Sus ventas aumentan un 115,5%, coincidiendo con el regreso de los estudiantes a las aulas y la necesidad de adquirir cuadernos, útiles y otros productos para el nuevo curso.

También aumenta significativamente el gasto en textil infantil, cuyas ventas crecen un 22,2%. A continuación aparece la decoración del hogar, con un incremento del 9,2%, según los datos recopilados por la cadena de supermercados.

Estas categorías, junto con productos vinculados al cuidado personal y los desayunos, representan en conjunto el 38,5% de las ventas personales analizadas durante este período.

La composición de la cesta también refleja un regreso a las compras de mayor volumen : tres de cada cuatro cestas corresponden al llenado de la despensa semanal o quincenal, aunque las familias distribuyen sus adquisiciones entre un mayor número de visitas.

Durante la primera semana de septiembre, el gasto ha alcanzado una media de 124 euros por hogar (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué familias están aumentando más el gasto en septiembre

Las familias jóvenes son las que más incrementan su participación en las ventas durante septiembre, con un avance de un punto porcentual. Les siguen los hogares con hijos de edades intermedias, cuyo peso aumenta otros 0,4 puntos.

También cambia el lugar elegido para realizar las compras. Los hipermercados son el formato que más gana participación, con un crecimiento de 4,1 puntos, impulsado por las compras de mayor volumen y por una oferta más amplia de artículos vinculados a la vuelta a las aulas.

Los supermercados de proximidad y los establecimientos de conveniencia avanzan otros 1,8 puntos, mientras que las compras por internet crecen 1,4 puntos. Este último canal muestra una evolución especialmente destacada entre las familias más jóvenes.

Ante el incremento del gasto de septiembre, Eroski asegura que destinará 30 millones de euros a promociones , descuentos y ofertas especiales durante el mes. Esa cantidad equivale, según la compañía, aproximadamente al 21% de sus ventas previstas para estas semanas.

Cuánto cuesta ahora la cesta de la compra

La cesta media alcanza los 34,5 euros, frente a los aproximadamente 33 euros registrados habitualmente. Aunque la diferencia individual puede parecer limitada, la combinación de más visitas y de compras extraordinarias relacionadas con el regreso a clases eleva el desembolso total de los hogares.

El resultado es un gasto de 124 euros por hogar durante la primera semana de septiembre, casi un 7% por encima del promedio semanal utilizado como referencia por Eroski.

La vuelta de las vacaciones se convierte así en uno de los momentos de mayor presión para las economías familiares, especialmente por la coincidencia entre la compra habitual de alimentos y los gastos extraordinarios asociados al inicio del curso escolar.

Para intentar contener ese desembolso, los consumidores están repartiendo más sus compras y recurriendo a ofertas y promociones, una tendencia que explica también el aumento registrado en el número de visitas a los supermercados.