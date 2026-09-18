La AEMET alerta por fuertes tormentas con granizo antes de un giro al calor: máximas de 36 grados para el fin de semana.

España vive los últimos coletazos de la inestabilidad antes de un cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este viernes y sábado persistan las fuertes tormentas en el sureste peninsular y Baleares, con chubascos intensos, granizo y rachas de viento, antes de que el tiempo estable se imponga y dispare las temperaturas.

Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, la próxima semana, que coincide con el comienzo del otoño astronómico el día 23, llegará en realidad con “tiempo de verano”, con valores de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas del país.

Las últimas tormentas fuertes pronosticadas por la AEMET. Shutterstock

Dónde caerán las últimas tormentas fuertes

El foco de los chubascos y tormentas se concentra en el este y el sureste. Este viernes, sobre todo por la tarde, podrán registrarse chubascos intensos en las provincias de Almería y Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera y Mallorca, acompañados de granizo y rachas fuertes de viento.

El sábado podrán repetirse los chubascos en el sureste peninsular y Baleares, más probables e intensos en el sur de la provincia de Valencia, el norte de Alicante y las islas de Ibiza y Formentera, sin descartar que se extiendan a zonas cercanas.

Serán, según la previsión, las últimas precipitaciones destacadas antes de que la lluvia desaparezca prácticamente del mapa.

El giro al calor luego de las fuertes tormentas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El giro al calor: hasta 36 grados la próxima semana

A partir del propio fin de semana, el tiempo cambia de signo. Las temperaturas iniciarán un ascenso generalizado: ya el sábado se superarán los 32 grados en el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía, con hasta 34 en ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla. El domingo, el ascenso continuará en la mitad norte.

El calor se intensificará al arrancar la próxima semana, con un tiempo plenamente anticiclónico. Desde el martes o el miércoles se superarán los 34 grados en el sur de Galicia, la depresión del Ebro y el valle del Guadalquivir, y podrían alcanzarse o rebasarse los 36 grados en el valle del Miño, con Ourense como uno de los puntos más cálidos, y en el valle del Guadiana, incluida Badajoz.

Un otoño que empieza con temperaturas de verano

El otoño astronómico comienza el 23 de septiembre, pero lo hará con temperaturas impropias de la época. Según la Aemet, los termómetros se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte, especialmente en Galicia.

Los pronósticos apuntan a que ese tiempo anticiclónico se mantendrá durante los días siguientes, sin apenas lluvias y con temperaturas claramente superiores a las normales en prácticamente todo el país. Tras las tormentas de estos días, el verano se resiste a marcharse justo cuando el calendario da paso al otoño.