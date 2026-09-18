Pedro Sánchez llevará la crisis de Ceuta a la ONU y defenderá la política migratoria del Gobierno (foto: EFE)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defenderá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la política migratoria de su Ejecutivo después de la crisis registrada en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Según informó EFE, Sánchez tiene previsto viajar el próximo lunes 21 de septiembre a Nueva York para participar en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la ONU, donde la situación de Ceuta estará presente en algunas de las intervenciones y reuniones que mantendrá el jefe del Ejecutivo durante su estancia.

El jefe del Ejecutivo mantendrá un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y participará en distintos actos sobre multilateralismo, economía, inteligencia artificial y protección de los menores en las redes sociales. Su intervención ante la Asamblea General está prevista para el miércoles 23 de septiembre.

Además de la política migratoria, el Gobierno pretende defender durante el viaje el modelo económico español y su apuesta por el multilateralismo. Sánchez también participará en Nueva York en un foro económico y mantendrá encuentros con representantes empresariales antes de cerrar su agenda en Boston.

El Gobierno defiende el operativo para trasladar a los migrantes en Ceuta

La visita de Sánchez se producirá mientras las autoridades continúan gestionando las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta. Las estimaciones sobre cuántas personas permanecen actualmente en Ceuta difieren entre administraciones. El Gobierno central calcula que quedan entre 9000 y 10.000 migrantes, mientras que el Ejecutivo de la ciudad autónoma eleva su estimación a cerca de 13.000.

Este viernes se desplegó un amplio dispositivo para trasladar a los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín hacia el nuevo centro temporal del puerto. Aunque más de 3000 personas participaron inicialmente en el desplazamiento, las instalaciones contaban con 1700 plazas y alcanzaron su capacidad máxima, por lo que numerosos migrantes que no pudieron acceder regresaron posteriormente a las playas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió el dispositivo y aseguró que constituye un primer paso para avanzar en un proceso de filiación de menores que sea, en palabras del ministro, “rápido, seguro y con garantías”.

Pedro Sánchez llevará la crisis de Ceuta a la ONU y defenderá la política migratoria del Gobierno (foto: EFE) EFE

López sostuvo que la prioridad del Ejecutivo continúa siendo la reagrupación familiar de los menores que permanecen en la ciudad autónoma y señaló que cualquier retorno a sus países de origen debe realizarse respetando la legalidad y los derechos de las personas afectadas.

En cuanto a los procedimientos administrativos, el último balance comunicado por el Gobierno elevó a 1917 los expedientes de triaje de adultos incoados y a 5603 las personas que habían regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. El Ejecutivo había contabilizado además 307 expulsiones en su balance del 15 de septiembre.

López pidió asimismo la colaboración del Gobierno de Ceuta y recordó que se han planteado alternativas como el traslado temporal de menores a la península mientras concluye su proceso de filiación.

La Eurocámara aprueba una resolución sobre la crisis de Ceuta

La crisis también llegó esta semana al Parlamento Europeo, que aprobó el jueves una resolución sobre Ceuta y la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones.

El texto condena los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta, reclama reforzar la protección de las fronteras exteriores y pide una mayor cooperación con Marruecos. También insta a facilitar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario, siempre dentro del marco del derecho europeo e internacional.

La resolución reclama además la creación de mecanismos que permitan suspender desembolsos y recuperar fondos europeos concedidos a países socios cuando exista falta de cooperación o estén en juego los intereses de la Unión o de alguno de sus Estados miembros. Sin embargo, la medida no implica una suspensión inmediata de la financiación europea a Marruecos.

Tras la votación, el presidente de Melilla y líder regional del PP, Juan José Imbroda, atribuyó la aprobación de la resolución al trabajo de su partido y, en particular, a las gestiones de Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente melillense calificó la resolución de “histórica” y destacó que respalda a Ceuta y Melilla como territorios españoles y fronteras exteriores de la Unión Europea. El documento oficial del Parlamento Europeo reclama expresamente el “respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros” y considera inaceptables las declaraciones que cuestionen la soberanía española.