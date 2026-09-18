Los psicólogos lo confirman: las personas que guardan las bolsas de plástico para reutilizarlas no son solo ahorradores, sino que muestran apego emocional (foto: ChatGPT)

Guardar las bolsas de plástico después de hacer la compra para volver a utilizarlas es una costumbre presente en muchos hogares. Aunque este hábito suele asociarse con el ahorro y la reutilización, la psicología muestra que las razones por las que una persona decide conservar un objeto pueden ser más amplias.

Los estudios sobre apego a las posesiones señalan que la utilidad, la preocupación por el desperdicio, los recuerdos y la sensación de seguridad pueden influir en la dificultad para desprenderse de determinados objetos.

Los psicólogos lo confirman: las personas que guardan las bolsas de plástico para reutilizarlas no son solo ahorradores, sino que muestran apego emocional (foto: ChatGPT) ChatGPT

Significado de guardar bolsas de plástico para reutilizarlas según la psicología

Uno de los aspectos más evidentes es la utilidad futura. Un individuo puede conservar una bolsa anticipando que volverá a requerirla y considera que desecharla de inmediato implicaría desperdiciar un recurso que aún cumple funcionalmente su propósito .

La investigación psicológica ha identificado la evitación del desperdicio como uno de los factores que pueden motivar a los individuos a conservar objetos. En ciertos estudios, la percepción de que un objeto aún posee valor o puede volver a ser útil se relaciona con una mayor resistencia a deshacerse de él.

Adicionalmente, un estudio reciente publicado en el Journal of Environmental Psychology reveló que las decisiones vinculadas a las bolsas reutilizables están influenciadas por elementos como hábitos, normas sociales, comodidad e incentivos económicos, por lo cual no hay una única explicación psicológica que sustente estas conductas.

El impacto del apego emocional en la elección de objetos que se guardan

La psicología emplea el concepto de apego a los objetos para investigar las razones por las cuales ciertas pertenencias adquieren un valor que trasciende su utilidad económica. Los objetos pueden transformarse en fuentes de seguridad, recuerdos o componentes relacionados con la identidad.

Adicionalmente, una revisión científica publicada en Current Opinion in Psychology sostiene que las motivaciones para adquirir y preservar pertenencias están intrínsecamente vinculadas al apego que las personas desarrollan hacia ellas . No obstante, los investigadores alertan que estas asociaciones son complejas y que su interacción continúa siendo objeto de estudio.

En el caso específico de una bolsa de plástico, dicho vínculo emocional no necesariamente implica la existencia de un recuerdo especial asociado a cada una de ellas. Puede expresarse de manera mucho más cotidiana, manifestándose en la sensación de que deshacerse de algo útil es inapropiado, la tranquilidad que proporciona contar con recursos para el futuro o una costumbre aprendida en el seno familiar .

Ahorrar, reutilizar y evitar desperdicios: por qué este hábito gana terreno

La preocupación económica constituye un elemento significativo. Estudios sobre el consumo de bolsas evidencian que los incentivos financieros alteran de manera considerable el comportamiento y pueden favorecer que los consumidores reutilicen sus propias bolsas en lugar de adquirir otras nuevas.