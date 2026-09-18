Un equipo internacional de científicos identificó en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia una nueva especie de felino silvestre. Se trata del gato tilcayo, un pequeño animal que hasta ahora había sido incluido dentro de otros grupos de gatos salvajes sudamericanos.

La nueva especie recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo. Su descripción supone un hecho excepcional: es la primera nueva especie de felino salvaje descrita científicamente en más de un siglo.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Current Biology y se apoyó en el análisis genético de animales vivos y ejemplares históricos conservados en museos. Los resultados revelaron que la diversidad de estos pequeños felinos de Sudamérica era mayor de lo que se creía.

AME8389. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 17/09/2026.- Fotografía cedida por Fernando Faciole/National Geogrpahic que muestra una nueva especie de felino silvestre. La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic. EFE/ Fernando Faciole/National Geogrpahic /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: Fernando Faciole/National Geogrpahic Fernando Faciole/National Geogrpahic

Cómo es el gato tilcayo, la nueva especie de felino descubierta en Bolivia

El gato tilcayo es considerablemente pequeño. Mide alrededor de 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa aproximadamente 1,4 kilos, por debajo del peso habitual de muchos gatos domésticos.

Su aspecto también permitió advertir diferencias respecto de las oncillas con las que había sido relacionado. El Leopardus tilcayo presenta manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.

Sin embargo, fueron los análisis genéticos los que permitieron confirmar que se trataba de una nueva especie de felino. Los científicos recurrieron a la secuenciación completa del genoma y compararon muestras actuales con material genético de ejemplares almacenados durante años en museos de Europa y Estados Unidos.

La investigación permitió determinar que lo que hasta ahora era considerado un único grupo de felinos ampliamente distribuido por Sudamérica está formado, en realidad, por al menos cinco especies diferentes.

De una casa familiar a la ciencia: la historia detrás del Leopardus tilcayo

Uno de los animales centrales para identificar al gato tilcayo es un macho de unos diez años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

El ejemplar había llegado al centro alrededor de 2017. Antes permaneció al cuidado de una familia local, que posteriormente decidió entregarlo al santuario para que recibiera atención especializada.

Fue allí donde la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz conoció al animal mientras colaboraba como voluntaria. Las particularidades del felino terminaron formando parte de una investigación internacional junto con científicos como Eduardo Eizirik y Jonas Lescroart.

El trabajo permitió confirmar que aquel animal pertenecía a una nueva especie de felino. La denominación Leopardus tilcayo mantuvo además el nombre utilizado por habitantes de la zona.

Cuántos gatos tilcayo existen y por qué preocupa su hábitat

AME8361. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 17/09/2026.- Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial en X de National Geographic @NatGeo que muestra una nueva especie de felino silvestre. La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic. EFE/ @NatGeo /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: @NatGeo @NatGeo

Uno de los principales interrogantes comienza después del descubrimiento. Los científicos todavía no saben cuántos ejemplares de gato tilcayo viven en estado silvestre ni cuál es exactamente su distribución en Bolivia.

Nogales Ascarrunz trabaja ahora con cámaras trampa instaladas en los bosques de los Yungas. El objetivo es registrar nuevos ejemplares del Leopardus tilcayo y obtener información sobre su distribución, comportamiento y necesidades de hábitat.

Determinar dónde vive el gato tilcayo resulta especialmente importante debido a las condiciones de la región. Los bosques de los Yungas donde habita esta nueva especie de felino están sometidos a presiones asociadas con la deforestación y la minería.

El descubrimiento, por lo tanto, abre una segunda etapa de investigación. Tras confirmar científicamente que el gato tilcayo constituye una especie propia, el próximo desafío será conocer cuántos existen y qué condiciones necesita este pequeño felino para sobrevivir en estado silvestre.