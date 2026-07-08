Las escuelas de toda España cerrarán sus puertas al finalizar el curso 2025/2026 para dar paso a las vacaciones de verano, un periodo que se extenderá entre casi 10 y 12 semanas, según la comunidad autónoma. Aunque el cierre afecta a todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la fecha de finalización de las clases varía en función del calendario escolar aprobado por cada región.

El Ministerio de Educación establece un mínimo de 175 días lectivos, pero son las comunidades autónomas las que fijan el inicio y el final del curso. Como consecuencia, el cierre de las aulas no se produce el mismo día en todo el país y existe una diferencia de hasta 13 días entre la primera y la última comunidad en concluir las clases.

¿Cuándo terminan las clases en cada comunidad autónoma? ChatGPT - creada con IA

¿Cuándo terminan las clases en cada comunidad autónoma?

El calendario escolar del curso 2025/2026 contempla tres grandes fechas de cierre. La primera comunidad en finalizar las clases fue Castilla-La Mancha, el 17 de junio de 2026.

La mayoría de las autonomías concluirán el curso el 19 de junio. En este grupo se encuentran Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y País Vasco.

Posteriormente, Andalucía, La Rioja y Murcia cerraron las aulas el 22 de junio, mientras que Ceuta lo hizo el 23 de junio. Finalmente, Cantabria, Castilla y León y Navarra serán las últimas comunidades en finalizar el curso, con fecha prevista para el 30 de junio de 2026.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano?

La duración de las vacaciones dependerá de la comunidad autónoma y de la fecha de inicio del próximo curso escolar, prevista entre la primera y la segunda semana de septiembre de 2026.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano? Gemini - creada con IA

Los alumnos que terminen antes las clases, como ocurre en Castilla-La Mancha, disfrutarán de unas vacaciones cercanas a las 12 semanas. En cambio, quienes estudian en comunidades como Navarra, donde el curso finaliza el 30 de junio, tendrán un descanso inferior a las 10 semanas.

Durante este periodo también comenzarán los campamentos de verano, las escuelas municipales y otras actividades de conciliación familiar, que en la mayoría del país arrancarán a partir de la última semana de junio.

En las comunidades donde el curso se prolonga hasta el 30 de junio, la oferta de actividades suele adaptarse al calendario escolar para facilitar la organización de las familias.