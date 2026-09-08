El Código Civil lo confirma: aceptar una herencia puede obligarte a responder por las deudas del fallecido

Recibir una vivienda, dinero o cualquier otro bien no siempre convierte una herencia en una ganancia. El patrimonio del fallecido también puede incluir préstamos, obligaciones fiscales y otras cargas pendientes.

El Código Civil diferencia varias formas de actuar ante una sucesión y sus consecuencias no son iguales. La más delicada es la aceptación pura y simple, porque puede comprometer bienes que el heredero ya tenía antes de recibir la herencia.

El Código Civil lo confirma: aceptar una herencia puede obligarte a responder por las deudas del fallecido ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Qué dice el BOE sobre las deudas de una herencia

El artículo 1003 del Código Civil establece que quien acepta pura y simplemente queda sujeto a todas las cargas de la herencia.

La norma es especialmente clara: el heredero “quedará [...] responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios”.

Esto supone que, si las obligaciones pendientes superan el valor de los activos recibidos, la responsabilidad puede extenderse al patrimonio personal.

Por eso, conocer el valor de una vivienda o el saldo de una cuenta bancaria no basta. También deben revisarse préstamos, impuestos pendientes y cualquier otra obligación que forme parte de la sucesión.

Beneficio de inventario: cómo limita la responsabilidad del heredero

El Código Civil contempla una alternativa: aceptar a beneficio de inventario.

El artículo 1010 permite a cualquier heredero acogerse a esta fórmula e incluso solicitar previamente un inventario para conocer la situación real del patrimonio antes de decidir.

Su principal efecto aparece en el artículo 1023. Con esta modalidad, el heredero no queda obligado a satisfacer las deudas más allá de donde alcancen los propios bienes heredados.

Además, el patrimonio particular se mantiene separado del patrimonio de la herencia.

Esto permite evitar que una sucesión con más deudas que activos termine generando una pérdida adicional para quien recibe los bienes, siempre que se respeten las formalidades establecidas por la ley.

Los plazos y requisitos que marca el Código Civil

El beneficio de inventario no opera de forma automática. La declaración debe realizarse ante notario y exige elaborar un inventario fiel de los bienes y obligaciones de la herencia.

Cuando el heredero ya tiene en su poder todos o parte de los bienes, el Código Civil establece determinados plazos para comunicar su decisión y solicitar el inventario notarial.

La norma también fija tiempos para iniciar y terminar ese procedimiento. Si por culpa o negligencia del heredero no se cumplen las formalidades exigidas, puede perderse esta protección y entenderse que la aceptación fue pura y simple.

Por eso, los plazos adquieren especial importancia cuando existen dudas sobre el nivel de endeudamiento del fallecido.

También se puede renunciar a la herencia

Nadie está obligado a recibir una herencia. El Código Civil permite repudiarla y el artículo 1008 establece que esa decisión debe formalizarse ante notario en instrumento público.

Existe además un mecanismo para evitar que una sucesión quede indefinidamente sin resolver. Una persona interesada puede acudir al notario y requerir al llamado a heredar para que tome una decisión.

Desde ese requerimiento dispone de 30 días naturales para aceptar pura y simplemente, hacerlo a beneficio de inventario o repudiar.

Si no manifiesta ninguna decisión dentro de ese plazo, la ley establece que la herencia se entenderá aceptada pura y simplemente.

Qué conviene comprobar antes de tomar una decisión

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Antes de decidir, resulta clave conocer tanto los activos como las obligaciones del fallecido.

Una herencia puede incluir inmuebles y ahorros, pero también hipotecas, préstamos, impuestos pendientes u otras deudas que reduzcan o incluso superen el valor recibido.

La diferencia entre aceptar pura y simplemente, hacerlo a beneficio de inventario o renunciar puede determinar hasta dónde alcanza la responsabilidad económica del heredero.

Por eso, ante una sucesión con una situación patrimonial poco clara, el inventario permite conocer primero qué se está recibiendo y decidir después con más información.