El Gobierno ha afirmado que aquellos que perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estarán exentos de tributar en el IRPF en 2027.

Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno seguirá subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2027, y que seguirá estando exento de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Si bien la cuantía exacta del SMI para el próximo año no está confirmada ni fue aprobada oficialmente, el anuncio podría producirse antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, había sugerido inicialmente un incremento en línea con la inflación, alrededor del 4,9%.

Sin embargo, sindicatos como CCOO y UGT exigieron un aumento superior, de alrededor del 7%, lo que elevaría el suelo por encima de los 1300 euros brutos mensuales en 14 pagas. Actualmente, se ubica en 1221 euros brutos al mes en 14 pagas .

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

El Gobierno asegura que el SMI no tributará IRPF de cara a 2027

En una entrevista en la cadena SER, la portavoz y ministra ha explicado que “la comisión de expertos está convocada y tienen que dar sus recomendaciones (de subida del SMI) y vamos a hacer los trabajos para que sea una realidad”.

“Vamos a seguir con este compromiso de seguir subiendo el SMI y que siga estando exento de tributación”.

En este sentido, la titular de la Seguridad Social ha dejado claro que el Gobierno actualizará la deducción para que quienes cobren el SMI “no paguen IRPF”.

El ejercicio 2024 fue el último en que el umbral de tributación de IRPF se ajustó al SMI, pero sus perceptores siguen sin pagar este impuesto porque el Gobierno introdujo una deducción para rentas bajas en 2025 que posteriormente amplió para el año 2026.

Incluso, la portavoz reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su oposición al aumento del salario mínimo. Incluso, criticó que “desconozca que (el SMI) esté exento de tributación”. En este sentido, ha pedido al PP “un poco de seriedad, un poco de rigor cuando se refiere a la mitad de la población”, según información de EFE.

Los trabajadores que cobran el SMI en 2026 pueden aplicar una deducción de 591 euros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué trabajadores pueden aplicar la deducción de IRPF

Los trabajadores que cobran el SMI en 2026 -de 17.094 euros brutos al año- pueden aplicar una deducción de hasta 590,89 euros. Esto permite compensar el IRPF correspondiente a estos ingresos.

Por tanto, quienes cobran exclusivamente el salario mínimo, equivalente a 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas, pueden quedar sin IRPF a pagar por esos ingresos .

La Agencia Tributaria establece que los trabajadores con ingresos laborales superiores al SMI también pueden beneficiarse de esta medida, en la medida en que no superen los 20.048,45 euros brutos anuales. En estos casos, el importe de la deducción disminuye progresivamente a medida que aumenta el salario.

La aplicación de esta deducción ha generado diferencias dentro del Gobierno de coalición, especialmente respecto de cómo garantizar que los trabajadores que perciben el salario mínimo no tengan que tributar por el IRPF.