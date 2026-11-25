Tener cita previa para pasar la ITV no permite circular con el vehículo cuando la inspección ya ha caducado. Imagen ilustrativa.

Tener cita previa para pasar la ITV no permite circular con el vehículo cuando la inspección ya ha caducado. El artículo 10 del Reglamento General de Vehículos obliga a someter a inspección técnica los vehículos matriculados o puestos en circulación, y la letra o) del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015 considera infracción grave incumplir las normas que regulan esa inspección.

El artículo 80.1 de esa misma ley sanciona las infracciones graves con una multa de 200 euros. Por eso, la ITV caducada es una infracción grave desde el primer día.

La cita no amplía la vigencia

La cita acredita que existe una fecha prevista para la inspección, pero no modifica la fecha de caducidad. Según Motor16, el día de vencimiento es el último de vigencia y desde las 00:00 del día siguiente la ITV está caducada. La asociación del sector AECA-ITV recuerda que una cita no autoriza a circular.

La confusión viene de las medidas del COVID-19. Durante el estado de alarma se suspendieron los plazos y la DGT explicó que los vehículos podían circular. Aquella prórroga fue excepcional y terminó el 2 de marzo de 2021.

El artículo 80.1 de esa misma ley sanciona las infracciones graves con una multa de 200 euros. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto se paga según el resultado

La ITV caducada y la ITV desfavorable, que se da cuando hay defectos graves, se sancionan con 200 euros. Con una ITV desfavorable el vehículo solo puede ir al taller y volver a la estación.

La ITV negativa corresponde a defectos muy graves. Circular así es una infracción muy grave que se sanciona con 500 euros, y el vehículo solo puede trasladarse al taller en grúa.

Cómo comprobar la fecha

La fecha de vencimiento figura en la pegatina del parabrisas, en la ficha técnica del vehículo y en la aplicación miDGT, según la DGT. Conviene pedir la cita con antelación suficiente.

Para los vehículos que se reactivan con la ITV caducada, la DGT indica que deben llegar a la estación en grúa u otro medio de transporte autorizado.