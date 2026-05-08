España se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia industrial de Stellantis. El fabricante de marcas icónicas como Opel, Peugeot, Chrysler, Citroën o Fiat anunció hoy con Leapmotor que están explorando la expansión de su asociación estratégica a través de una serie de iniciativas destinadas a consolidar su colaboración. El acuerdo, además de favorecer a las plantas que Stellantis posee en Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid) con la producción de nuevos coches eléctricos, incluye también la posibilidad de una posible venta de la planta madrileña a la filial española del fabricante chino, de la que posee el 51% del capital. En este punto vale recordar que octubre de 2023, Stellantis se convirtió en el mayor accionista individual de Leapmotor mediante la adquisición de una participación de aproximadamente el 21%. Al mismo tiempo, Leapmotor International (LPMI) se lanzó como una joint venture al 51% Stellantis y el 49% restante para Leapmotor. Esta asociación se quedó con los derechos exclusivos para la venta y fabricación de productos Leapmotor fuera de la Gran China. Retornando a la factoría de Madrid, además de la posible transferencia de la propiedad de la planta, Villaverde dará un salto cualitativo de magnitud ya que la expansión prevista puede incluir la adjudicación de un nuevo vehículo Leapmotor a la planta, el que podría comenzar a producirse a partir del primer semestre de 2028. Stellantis reconoce que la futura fabricación del nuevo modelo será de gran relevancia al coincidir con la descontinuación de la producción del Citroën C4 en la planta de Madrid. Por otra parte, la fabricación en Villaverde estaría totalmente en línea con los próximos requisitos de Made in Europe y los vehículos serían comercializados por LPMI en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA). En un movimiento para aumentar significativamente la producción en la planta de Stellantis en Zaragoza, los socios están evaluando la incorporación de una nueva línea para fabricar el nuevo modelo C-SUV BEV de Opel, con el calendario aún en evaluación, aunque no se descarta un posible comienzo de la producción en 2028, lo que se sumaría a la producción actual del Peugeot 208 y del Lancia Ypsilon en Figueruelas. Asimismo, Leapmotor también llevaría la producción de su modelo C-SUV B10 a la planta potencialmente en 2026. Así las cosas, y como parte de la estrategia de Stellantis para impulsar el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos de batería, el nuevo Opel C-SUV, también se beneficiaría de componentes de origen LPMI altamente competitivos, hecho que, de acuerdo al fabricante de Alfa Romeo, Lancia y Maserati, mejoraría significativamente la accesibilidad para los clientes europeos. “Este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor, se espera que apoye la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes”, comentó Antonio Filosa, CEO de Stellantis. El acuerdo establece que Stellantis y Leapmotor también colaborarían en el área de compras a través de LPMI, aprovechando su considerable escala y fortaleza combinadas. El objetivo, según Stellantis, sería impulsar la competitividad de los precios aprovechando el ecosistema chino de vehículos de nueva energía, mientras se utilizan las capacidades de la cadena de suministro europea para fortalecer la resiliencia y acelerar el tiempo de comercialización de los nuevos modelos. Por otra parte, europeos y chinos están avanzando en estudios de viabilidad y trabajos de desarrollo previo bajo los acuerdos existentes y continúan las conversaciones hacia una posible cooperación industrial más amplia tal como se describe en el documento hecho público en la mañana de hoy, que estará sujeta a la ejecución de acuerdos definitivos y aprobaciones habituales. El negocio del fabricante chino experimentó una exitosa trayectoria en Europa en los últimos 18 meses. Desde el lanzamiento de los modelos T03 y C10 en 2024, LPMI amplió su presencia en toda la región a más de 850 puntos de venta y servicio, con más de 40.000 entregas en el Viejo Continente en 2025. Los tentáculos de la compañía china de coches eléctricos se expandieron en 2025 cuando LPMI amplió sus actividades a Sudamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, y presentó la marca en abril de 2026 en México. Zhu Jiangming, fundador y CEO de Leapmotor, reconoció que la joint venture, Leapmotor International, demostró rápidamente sus beneficios para ambos socios “y, en menos de tres años, nos vio lanzar nuestra marca en los cinco continentes y aumentar significativamente nuestro alcance y reputación internacional”.