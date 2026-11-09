La situación de inestabilidad se mantendrá el lunes en la Península debido al paso de frentes asociados a la borrasca Bruna, situada en el Atlántico, con lluvias fuertes y persistentes en el oeste y el suroeste de España, con rachas muy fuertes de viento en algunas zonas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos y se registrarán precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas y localmente con tormenta en la vertiente atlántica.

Serán probables las brumas y nieblas matinales en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Además, se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia y subirán en las mesetas, el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla. Las mínimas aumentarán de forma generalizada en Baleares y en la Península, de forma notable en regiones de la mitad norte.

Se espera viento moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y en Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales atlánticos gallegos y las montañas del centro y norte peninsulares. En Alborán, el viento de levante rolará a poniente, y en el resto del Mediterráneo, será flojo de dirección variable.

La Aemet prevé precipitaciones persistentes en el oeste y suroeste peninsular. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Toni Albir

¿Cuáles son las comunidades con lluvias intensas y persistentes?

Galicia : precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental.

Castilla y León : lluvias persistentes en el sur de Ávila y Salamanca, Sanabria y zonas del oeste. Podrán ser fuertes en el tercio sur.

Extremadura : precipitaciones persistentes en zonas de montaña y el tercio sur, localmente fuertes y acompañadas de tormentas.

Castilla-La Mancha : lluvias persistentes en los Montes de Toledo, la Sierra de San Vicente y los montes del norte y Anchuras. Se esperan acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Andalucía : precipitaciones moderadas y persistentes en la mitad occidental, ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas.

Comunidad de Madrid: lluvias persistentes en la Sierra y el sector occidental de Sur, Vegas y Oeste. Podrán ser débiles o moderadas y acompañarse de tormentas.

Las tormentas podrán acompañar a los episodios de precipitaciones más intensas. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Comunidades con lluvias débiles o dispersas