La situación de inestabilidad se mantendrá el lunes en la Península debido al paso de frentes asociados a la borrasca Bruna, situada en el Atlántico, con lluvias fuertes y persistentes en el oeste y el suroeste de España, con rachas muy fuertes de viento en algunas zonas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos y se registrarán precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas y localmente con tormenta en la vertiente atlántica.
Serán probables las brumas y nieblas matinales en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Además, se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña. Habrá heladas débiles en los Pirineos.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia y subirán en las mesetas, el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla. Las mínimas aumentarán de forma generalizada en Baleares y en la Península, de forma notable en regiones de la mitad norte.
Se espera viento moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y en Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales atlánticos gallegos y las montañas del centro y norte peninsulares. En Alborán, el viento de levante rolará a poniente, y en el resto del Mediterráneo, será flojo de dirección variable.
¿Cuáles son las comunidades con lluvias intensas y persistentes?
- Galicia: precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental.
- Castilla y León: lluvias persistentes en el sur de Ávila y Salamanca, Sanabria y zonas del oeste. Podrán ser fuertes en el tercio sur.
- Extremadura: precipitaciones persistentes en zonas de montaña y el tercio sur, localmente fuertes y acompañadas de tormentas.
- Castilla-La Mancha: lluvias persistentes en los Montes de Toledo, la Sierra de San Vicente y los montes del norte y Anchuras. Se esperan acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
- Andalucía: precipitaciones moderadas y persistentes en la mitad occidental, ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas.
- Comunidad de Madrid: lluvias persistentes en la Sierra y el sector occidental de Sur, Vegas y Oeste. Podrán ser débiles o moderadas y acompañarse de tormentas.
Comunidades con lluvias débiles o dispersas
- Asturias: precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Cordillera, donde podrían ser moderadas.
- Cantabria: lluvias débiles y dispersas, especialmente en el interior.
- País Vasco: precipitaciones generalmente débiles, más probables y persistentes en la mitad sur y el litoral oriental.
- Navarra: lluvias débiles en general.
- La Rioja: alguna precipitación débil.
- Aragón: lluvias débiles, localmente moderadas y persistentes en el Pirineo.
- Cataluña: precipitaciones débiles, poco probables en el cuadrante nororiental.
- Comunidad Valenciana: lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte.
- Región de Murcia: precipitaciones débiles, más probables en las sierras del norte.
- Baleares: no se descartan lluvias débiles, aisladas y ocasionales, posiblemente acompañadas de barro.
- Canarias: baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, principalmente en las vertientes oeste y en Lanzarote. Por la tarde también podrían registrarse en las vertientes este y nordeste.