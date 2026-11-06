Los anuncios de viviendas para arrendar caen desde la entrada en vigor de las nuevas normas.

Tal como vaticinaron los expertos que siguen el negocio inmobiliario, la oferta de viviendas en alquiler en idealista se desplomó un 19% desde la aprobación de los primeros decretos de vivienda el pasado 29 de septiembre. Este primer intento, como se recordará, fracasó tras ser derogados por la mayoría del Congreso de los Diputados. Con todo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez volvió a aprobar, ya disueltas las cámaras por la convocatoria a elecciones anticipadas, otros dos Reales Decretos el pasado 6 de octubre, que aún están pendientes de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Para las inmobiliarias esta caída de la oferta obedece al temor de los propietarios a colocar sus viviendas en alquiler, porque creen que estos decretos los colocan en un estado de indefensión ante el no cumplimiento de los contratos.

Otra visión, diametralmente opuesta, tienen las formaciones políticas que forman parte de la coalición de gobierno. Emilio Delgado, quien encabeza la lista de Frente Amplio por Madrid, aseguró esta mañana que la caída de la oferta responde a que el tiempo de duración de los contratos de alquiler es ahora más largo. El también portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, argumentó que “las casas siguen estando, no desaparecieron, pero tardan más en desocuparse”.

Lo cierto es que según los datos de idealista, desaparecieron 26.531 anuncios del mercado en un solo mes.

El mercado de arrendamiento pierde 26.531 inmuebles en un mes tras los cambios normativos del Gobierno. Magnific

Este comportamiento no es homogéneo en todas las geografías. Si bien el desplome de la oferta es generalizado y supera el 20% en 12 comunidades autónomas, Madrid y Cantabria sufren la mayor caída de anuncios con un 26%. Un escalón por debajo aparecen Navarra y Castilla y León con un descenso de un 25%. Con un punto porcentual menos están Extremadura y Aragón. En tanto, Galicia pierde un 23% de su oferta, La Rioja y Euskadi un 22%, y Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha un 21%.

En torno a la media nacional, que se sitúa en un 19%, se ubica Murcia cuya caída alcanza un 18%. Por debajo quedan Valencia (-17%), Andalucía (-16%) y Canarias (-15%). Baleares es la única comunidad que resiste, sin variación en su oferta.

Las capitales tensionadas registran las mayores caídas

Idealista asegura que las capitales con topes de precio registran desplomes intensos, con la excepción de Tarragona. En Euskadi, Vitoria pierde un 27% de su oferta, San Sebastián un 24% y Bilbao un 21%. Con todo, en las ciudades donde más golpea el descenso de la oferta es en Pamplona que cae un 30% y A Coruña un 25%. En Cataluña, Lleida pierde un 29% de sus avisos, Barcelona un 25%, Girona un 24% y Tarragona solo un 12%.

Madrid capital, que no aplicó topes de precio, pierde un 27% de su oferta –mismo porcentaje que Valencia-, un descenso superior al de Barcelona y Sevilla, que disminuyen un 25% y 23%, respectivamente.

Madrid y Cantabria encabezan las caídas por comunidad, con un descenso del 26%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así y todo, la mayor desaparición de anuncios entre las capitales se da en Teruel (-46%), seguida de Soria (-37%), Burgos (-36%), Cuenca (-34%), Huesca (-32%) y Jaén (-31%). Zamora, Ávila, Salamanca, Santander y Pamplona (-30%) completan el grupo de 11 capitales que pierden al menos el 30% de su oferta.

Mientas en el extremo opuesto, la oferta resiste más en Palma de Mallorca (-6%), Santa Cruz de Tenerife (-10%), Málaga y Albacete (-11%) y Tarragona (-12%). Melilla se mantiene sin cambios y Ceuta es la única capital donde la oferta aumenta (un 6%), aunque el tamaño del mercado de arrendamiento es mínimo.

Por provincias

Soria y Burgos encabezan el desplome con 39% y 36%, respectivamente. Más abajo aparecen Teruel (-32%), Ávila y Jaén (-30%) y Álava (-29%). Salamanca pierde un 28% de su oferta y Cuenca un 27%.

Madrid, Cantabria y Ourense (-26%) también figuran entre las 11 provincias con mayor descenso, por delante de Barcelona (-23%) y Valencia (-22%). Entre las provincias con menor caída destacan Baleares (0%), Palencia (-6%), Málaga (-9%), Alicante (-11%), Girona (-13%), Santa Cruz de Tenerife (-14%) y Albacete (-15%).