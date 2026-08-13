Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

Mairena del Aljarafe se encuentra en proceso de preparación para recibir lo que promete ser uno de los centros comerciales más ambiciosos del sur de España.

El Nuevo Bulevar de Mairena albergará su primer parque comercial, un desarrollo impulsado por la empresa Gestión y Desarrollo Deal S.L. que convertirá esta zona en un referente de comercio y ocio en el Aljarafe sevillano.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

Conoce el nuevo centro comercial del sur de España

El nuevo centro comercial del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe se erigirá sobre una parcela de 7000 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 10.400 metros cuadrados.

De estos, 4500 metros cuadrados serán asignados exclusivamente a uso comercial, distribuidos en la planta baja con locales para alimentación, retail y tipo bazar, además de dos locales específicos para la restauración.

El modelo de negocio se fundamenta en el arrendamiento de los espacios y la promotora ya sostiene negociaciones avanzadas con varios operadores interesados, lo que asegura una oferta variada y atractiva desde el primer día.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: contará con más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. (Imagen: Shutterstock)

Hotel y aparcamiento en el nuevo centro comercial

Una de las grandes innovaciones de este parque comercial es la integración de un hotel de dos estrellas con casi 100 habitaciones (exactamente 96), que se situará en la primera planta del complejo, justo sobre los locales comerciales. Esta fusión de comercio y hospedaje transforma al proyecto en una propuesta singular en la región, ideal tanto para los residentes como para los visitantes.

El estacionamiento no se queda atrás: contará con más de 200 plazas (concretamente 208) en la planta subterránea, lo que facilitará un acceso cómodo y rápido. La ubicación es estratégica, entre las Avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy cerca de la Avenida de las Civilizaciones, en el centro del Nuevo Bulevar, un barrio residencial que experimenta un crecimiento notable, donde ya residen miles de vecinos y que continúa en expansión.

Apertura del nuevo centro comercial: fecha y detalles clave

En cuanto al calendario, el estudio de detalle ha recibido la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento. En la actualidad, se encuentra a la espera de la licencia de obras, un trámite que podría resolverse en un lapso de tres a cuatro meses.

Las obras tienen prevista su iniciación para finales de 2026, con un plazo de ejecución que abarcará aproximadamente 16 meses. Así, la inauguración del parque comercial del Nuevo Bulevar se programa para la primavera de 2028.

El complejo se enfoca en familias que buscan calidad, privacidad y bienestar, ofreciendo viviendas luminosas que disponen de amplios jardines privados (con posibilidad de piscina), porche, grandes ventanales y distribuciones versátiles.

Mairena Nuevo Bulevar es una promoción exclusiva de 16 chalets pareados y adosados de 4 dormitorios situada en el sector SR-4 de Mairena del Aljarafe (Sevilla), uno de los municipios más demandados del área metropolitana.

Las viviendas incluyen 3 baños y garaje privado para 1 o 2 vehículos según el tipo. Los precios comienzan en 338.000 € + IVA para los adosados (143 m² construidos) y alcanzan 370.000 € y 380.000 € + IVA para los pareados (hasta 151 m²). La promoción también cuenta con zonas comunes ajardinadas y área infantil.

Se ubica a solo 10 minutos de Sevilla, con excelentes conexiones por carretera y Metro Línea 1, rodeado de zonas verdes, parques, colegios, instalaciones deportivas y espacios de ocio, ofreciendo un entorno tranquilo y moderno ideal para la vida familiar.