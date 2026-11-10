José Elías, presidente de Audax Renovables, compartió en X una reflexión sobre su trayectoria empresarial y la importancia de aprender a delegar. Imagen ilustrativa.

José Elías, empresario exitoso y multimillonario, compartió una reflexión sobre su trayectoria profesional y los desafíos que enfrentó durante el crecimiento de su compañía. El presidente de Audax Renovables reconoció que durante años concentró prácticamente todas las responsabilidades del negocio y que su ausencia podía paralizar el funcionamiento de la empresa.

A través de una publicación en su cuenta de X del 9 de noviembre, el empresario explicó cómo pasó de intervenir en cada decisión y tarea de la compañía a delegar responsabilidades en un equipo directivo.

José Elías contó cómo llegó a convertirse en el principal obstáculo de su propia empresa

El empresario recordó que entre los 33 y los 40 años dedicó gran parte de su tiempo a levantar una compañía eléctrica que pasó de tener su primer cliente a operar en nueve países. Durante esa etapa, asumía personalmente numerosas tareas y participaba en prácticamente todas las áreas del negocio.

“Fui el mayor cuello de botella de mi empresa”, reconoció al recordar aquellos años. Según explicó, diseñaba los productos, definía la estrategia internacional, dirigía al equipo comercial, desarrollaba los sistemas y hasta se encargaba de facturar la electricidad.

“Yo picaba las facturas y yo mismo enseñaba a los demás a facturar”, relató. Esa concentración de responsabilidades provocaba que, si él no estaba disponible, la actividad de toda la compañía quedara paralizada. “Si yo desaparecía, la compañía entera se paralizaba. Era completamente imprescindible”, señaló.

Fui el mayor cuello de botella de mi empresa. Trabajé como una bestia de los 33 a los 40 años. Monté una compañía eléctrica desde el primer cliente hasta estar presente en nueve países. Hay veces que miro atrás y no sé cómo lo hice. Durante esos años, yo estaba metido en todo: • Diseñaba los productos. • Marcaba la estrategia internacional. • Dirigía al equipo comercial. • Montaba los sistemas. • Facturaba la luz. • Me sentaba con un programador a decirle dónde quería cada botón del sistema. Yo picaba las facturas y yo mismo enseñaba a los demás a facturar. Si yo desaparecía, la compañía entera se paralizaba. Era completamente imprescindible. A los 40 entendí que tenía que dar un paso atrás. Fue un proceso muy traumático. Empezamos a fichar directivos y a dejarles espacio. Me fueron apartando de las decisiones para que ellos tomaran el control y yo pudiera soltar el volante. La transición fue dura. Delegué partes del negocio en personas que no tenían ni idea del sector de la energía y dejaron un descontrol de la hostia. Pero esa separación tan abrupta nos salvó. Nos obligó a profesionalizar la empresa de verdad. Hoy puedo ir o no ir a trabajar y la empresa sigue funcionando. Si estás levantando una empresa y todo pasa por ti, empieza a sacar cosas de tus manos cuanto antes. Cuanto más tardes, más crecerá la compañía alrededor de ti. Y el día que tengas que apartarte, te dolerá mucho más. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 9, 2026

El empresario explicó por qué delegar responsabilidades fue un proceso traumático

Al cumplir 40 años, José Elías comprendió que necesitaba apartarse de algunas funciones para permitir que la compañía pudiera crecer sin depender exclusivamente de él. Sin embargo, reconoció que cambiar esa dinámica no fue sencillo y que tuvo que atravesar una transición complicada.

“ Empezamos a fichar directivos y a dejarles espacio. Me fueron apartando de las decisiones para que ellos tomaran el control y yo pudiera soltar el volante ”, explicó.

El proceso también implicó dificultades en la gestión. El empresario contó que delegó partes del negocio en profesionales que no conocían el sector energético y que, al principio, esa decisión generó problemas en la organización.

“Delegué partes del negocio en personas que no tenían ni idea del sector de la energía y dejaron un descontrol de la hostia”, afirmó. Pese a los inconvenientes, consideró que aquella separación fue necesaria para cambiar la estructura de la compañía y dejar atrás un modelo de gestión excesivamente centralizado.

El multimillonario reconoció que delegar funciones fue un proceso complicado, pero necesario para profesionalizar la empresa. Captura YouTube

José Elías dejó una recomendación para quienes quieren hacer crecer su negocio

Con el paso del tiempo, el empresario valoró positivamente aquella decisión, pese a las dificultades iniciales. “Esa separación tan abrupta nos salvó. Nos obligó a profesionalizar la empresa de verdad”, sostuvo.

Actualmente, aseguró que puede ausentarse del trabajo sin que eso afecte al funcionamiento cotidiano de la compañía. “Hoy puedo ir o no ir a trabajar y la empresa sigue funcionando”, afirmó.