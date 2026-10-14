El valor más alto desde su creación en noviembre de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de referencia para actualizar los alquileres alcanzó el 2,54% en septiembre, su valor más alto desde su creación en noviembre de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En paralelo, el 52,1% de los españoles está en contra de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, mientras que el 55,7% considera que la vivienda es el principal problema del país, de acuerdo con el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado entre el 1 y el 6 de octubre a partir de más de 5000 entrevistas.

El nuevo dato del índice supone un aumento de 0,07 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando se situó en el 2,47%, y supera por primera vez la barrera del 2,5%.

El indicador se aplica a los contratos de alquiler firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, y busca limitar las subidas anuales de las rentas.

Los resultados del CIS reflejan, además, el debate social y político sobre el acceso a la vivienda y las medidas impulsadas por el Gobierno. El 82,3% de los encuestados considera que debe priorizarse el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, mientras que el 47,2% valora de forma positiva los dos nuevos reales decretos ley sobre vivienda y el 42,3% expresa una opinión negativa.

¿Cuánto pueden subir los alquileres en septiembre?

El índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler llegó al 2,54% en septiembre, tras varios meses de incrementos. En agosto había registrado un 2,47%, mientras que en julio alcanzó el 2,49%. La evolución marca un nuevo máximo desde que el INE comenzó a publicar este indicador en noviembre de 2024.

El índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler llegó al 2,54% en septiembre. Shutterstock.

La referencia permite calcular la actualización de la renta de los contratos sujetos a la normativa de vivienda. Antes de su puesta en marcha, los alquileres se revisaban habitualmente con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, el encarecimiento de los precios tras la invasión rusa de Ucrania llevó al Gobierno a establecer límites temporales a las subidas: del 2% en 2022 y del 3% en 2024.

El nuevo máximo coincide con el repunte de la inflación. El INE situó la tasa anual del IPC en el 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023, debido al encarecimiento de los carburantes y al impacto de la crisis energética vinculada a la guerra en Irán. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, alcanzó el 3,1% interanual.

¿Qué opinan los españoles sobre la prórroga automática de los alquileres?

El barómetro de octubre del CIS revela que el 52,1% de los encuestados rechaza la prórroga automática de los contratos de alquiler y su extensión indefinida, una de las medidas contempladas en los nuevos decretos de vivienda. En cambio, el 47,2% valora de forma muy o bastante positiva el conjunto de las medidas, frente al 42,3% que mantiene una opinión negativa.

El indicador se aplica a los contratos de alquiler firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda Shutterstock

Entre las propuestas incluidas en los decretos, la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda cuenta con el respaldo del 87,9% de los consultados. Además, el 81,4% apoya las rebajas fiscales para los propietarios que reduzcan o congelen los alquileres, y el mismo porcentaje respalda las rebajas de impuestos a los inquilinos.

La vivienda también ocupa el primer lugar entre los problemas que afectan personalmente a los ciudadanos, con un 33,8% de las respuestas, por delante de la crisis económica, con un 30,3%, y la sanidad, con un 24%.

En cuanto al desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció recientemente, el 88,9% de los encuestados afirma conocer el caso. Entre quienes lo conocen, el 57,1% considera que la protección de las personas vulnerables debe ser el aspecto prioritario en estas situaciones, frente al 32,7% que destaca el cumplimiento de la ley y los contratos.