El vidrio oscuro reduce la exposición del aceite de oliva a la luz frente a una botella transparente.

En el supermercado, una botella transparente permite ver el aceite de oliva, pero también deja pasar la luz. Si dos envases tienen un tamaño y un cierre similares, el vidrio oscuro o un recipiente opaco ofrecen más protección frente a la iluminación. Si ya tienes una botella transparente en casa, basta con guardarla en un armario cerrado para resguardarla de la luz.

El Consejo Oleícola Internacional (COI) explica que el oxígeno favorece la oxidación y que la luz y el calor aceleran ese proceso. Con el tiempo, el aceite puede desarrollar un olor rancio. Por eso, además del envase, importan el lugar donde lo guardas, el cierre y cuánto tardas en terminarlo.

Botella transparente u oscura: qué envase conserva mejor el aceite de oliva

El vidrio oscuro limita el paso de la luz. Una lata opaca ofrece la misma ventaja frente a la iluminación, siempre que el recipiente sea apto para uso alimentario. En ambos casos, conviene elegir un envase que cierre bien para limitar el contacto del aceite con el aire después de abrirlo.

Si compras aceite en una botella transparente, puedes conservarlo en su envase original. El COI aconseja guardarlo en un lugar oscuro o protegerlo con una cubierta opaca, como papel de aluminio, si queda expuesto a la luz.

Dónde guardar el aceite de oliva en casa

Repartir el aceite de una garrafa en recipientes más pequeños permite reducir el espacio que ocupa el aire. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un armario cerrado, alejado de la placa, el horno y las ventanas, es un buen sitio para guardar el aceite. El COI recomienda conservarlo entre 13 y 25 °C. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja además evitar los cambios de temperatura y descarta el armario de la campana extractora por su cercanía a la zona de cocción.

La botella oscura protege de la luz, así que también conviene apartarla de las fuentes de calor. Si sueles dejar el aceite junto a los fogones para tenerlo a mano, guárdalo en el armario después de cocinar y vuelve a cerrar bien el tapón.

Qué errores conviene evitar una vez abierta la botella

Dejar la aceitera destapada o tardar meses en terminar una garrafa grande aumenta la exposición al oxígeno. A medida que baja el nivel del aceite, queda más espacio para el aire dentro del recipiente. Si usas poco aceite, una botella pequeña te permite terminarlo antes. La OCU recomienda este formato frente a una garrafa de cinco litros cuando el consumo es bajo.

El COI aconseja comprar un formato que puedas consumir en uno a tres meses y usar el aceite en ese plazo tras abrirlo para preservar su calidad. Si ya tienes una garrafa grande, propone repartir su contenido en recipientes más pequeños de vidrio oscuro, cerámica o acero inoxidable aptos para alimentos. Llénalos de forma que quede poco espacio para el aire, ciérralos bien y guárdalos lejos de la luz.