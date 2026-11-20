La Seguridad Social establece condiciones específicas de residencia para conservar el complemento a mínimos, una cantidad adicional destinada a quienes perciben prestaciones inferiores al mínimo legal

Los jubilados que cobran una pensión contributiva complementada hasta la cuantía mínima pueden sufrir una reducción de sus ingresos si permanecen más de 90 días al año fuera de España.

La Seguridad Social establece condiciones específicas de residencia para conservar el complemento a mínimos, una cantidad adicional destinada a quienes perciben prestaciones inferiores al mínimo legal.

Esta medida afecta especialmente a los pensionistas que hayan causado su pensión a partir del 1 de enero de 2013, fecha desde la que se aplica el requisito de residencia en territorio español para acceder a este complemento y mantenerlo. La regulación contempla excepciones para determinadas ausencias por motivos de salud, siempre que estén debidamente acreditadas.

Qué jubilados perderán el complemento a mínimos por pasar más de 90 días fuera de España

El artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social establece que los beneficiarios de pensiones contributivas inferiores a la cuantía mínima pueden recibir un complemento económico, siempre que cumplan los requisitos de ingresos y residencia establecidos por la normativa.

Los jubilados que cobran una pensión contributiva complementada hasta la cuantía mínima pueden sufrir una reducción de sus ingresos Fuente: Shutterstock

Por su parte, el artículo 51 de la misma ley y el artículo 10 del Real Decreto 1716/2012 concretan que los pensionistas pueden permanecer en el extranjero hasta 90 días naturales acumulados durante cada año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y conservar el requisito de residencia habitual en España.

La retirada del complemento afecta a quienes tengan una pensión causada desde el 1 de enero de 2013 y superen ese límite, cuando corresponda considerar incumplido el requisito de residencia. La normativa también permite acreditar por otros medios que la residencia habitual permanece en España, incluso cuando las estancias en el extranjero exceden los 90 días.

Además, las ausencias por enfermedad debidamente justificadas mediante un certificado médico están contempladas expresamente como excepción. Para acreditar la residencia habitual también pueden valorarse las circunstancias familiares y los motivos profesionales que expliquen los desplazamientos.

Cuánto dinero perderán los jubilados y cómo pueden recuperar el complemento a mínimos

La reducción dependerá del importe que cada beneficiario perciba en concepto de complemento a mínimos. La Seguridad Social retirará esa cantidad adicional, mientras que la pensión contributiva reconocida se mantendrá, siempre que el pensionista conserve el derecho a la prestación principal.

Por ejemplo, un jubilado con una pensión contributiva de 800 euros mensuales y un complemento a mínimos de 150 euros percibiría un total de 950 euros. Si pierde el derecho al complemento, sus ingresos pasarían a 800 euros mensuales, una reducción de 150 euros por paga.

El artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social establece que los beneficiarios de pensiones contributivas inferiores a la cuantía mínima pueden recibir un complemento económico Fuente: Shutterstock

Según el artículo 10 del Real Decreto 1716/2012, la pérdida del complemento por incumplimiento del requisito de residencia tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca esa circunstancia.

El pensionista podrá recuperar esta cantidad cuando vuelva a reunir las condiciones exigidas. Para ello, deberá presentar una nueva solicitud ante la Seguridad Social y acreditar el cumplimiento de los requisitos de residencia e ingresos. La recuperación requiere una petición expresa del interesado, tal como recoge la información oficial de la Seguridad Social.