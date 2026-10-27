El desempleo sumó a 95.900 personas en el mismo periodo y alcanzó a un total de 2,59 millones.

El mercado laboral alcanzó un récord de 22,85 millones de trabajadores y registró 73.600 ocupados más en el tercer trimestre del año, aunque el avance fue moderado para los meses de verano respecto de los datos de 2019.

El desempleo sumó a 95.900 personas en el mismo periodo y alcanzó a un total de 2,59 millones, que representa un 10,8% de la población económicamente activa. El número significa el mayor incremento en el verano desde la pandemia

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) recogida por EFE, los incrementos en el número de personas que ingresaron al mercado laboral y el desempleo son compatibles. Esto se debe a que la población activa creció en 169.500 personas y alcanzó un récord de 25,44 millones.

El mayor incremento del desempleo correspondió al sector de los servicios, con un aumento de 54.800 personas. Magnific

En qué sectores aumentó más el desempleo

El mayor incremento del desempleo correspondió al sector de los servicios, con un aumento de 54.800 personas, seguidos de la agricultura (18.000), la industria (14.300) y la construcción (4900).

En la misma línea, hubo 55.700 hombres más que estuvieron desempleados en el tercer trimestre, que representa un aumento de 36 centésimas en la tasa de paro masculina (9,20%). En cuanto a las mujeres, la tasa de desempleo femenina aumentó en 26 centésimas y alcanzó un 11,28% en el mismo periodo (40.300 mujeres más).

En cuanto a la nacionalidad, el paro aumentó en 71.400 personas entre los españoles y en 24.500 entre los extranjeros.

Según ha recogido EFE, la secretaria de Formación y Empleo de CCOO, Loli García, ha reclamado un reparto más equitativo de los beneficios empresariales, una vez conocido el porcentaje del 10,8% de desempleo.

A su vez, CSIF ha advertido que la temporalidad en las administraciones públicas ha vuelto a repuntar hasta un 27,3%, “constatando el incumplimiento de la Ley de Estabilidad y la precariedad del empleo en este sector” .

Por su parte, la patronal CEOE ha afirmado que el ritmo de crecimiento en el sector privado se desaceleró en el tercer trimestre, adjudicándolo a la disminución del trabajo autónomo y el incremento de los costes laborales.

A pesar del aumento del desempleo, la ocupación aumentó en 46.800 mujeres y 26.800 hombres. Magnific

El mercado laboral creció impulsado por el empleo extranjero y femenino

A pesar del aumento del desempleo, también se registró una expansión en el mercado laboral. En este sentido, la ocupación aumentó en 46.800 mujeres y 26.800 hombres, aunque sigue habiendo 1,5 millones más de trabajadores que de trabajadoras.

El sector de servicios concentró el aumento del empleo , con 235.600 ocupados más. Mientras tanto, la ocupación cayó en agricultura (58.300 menos), la industria (54.400) y la construcción (49.300).

El empleo a tiempo completo creció en 244.400 personas, frente al descenso de 170.800 trabajadores a tiempo parcial, lo que redujo ocho décimas la tasa de parcialidad, hasta el 12,9%. Los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 15.500, hasta los 3,17 millones, mientras que los asalariados aumentaron en 90.000.

En este último grupo, los indefinidos crecieron en 22.100 personas para situarse en 16,7 millones, mientras que los temporales aumentaron en 68.000, hasta los 3 millones. A su vez, la tasa de temporalidad subió cuatro décimas, hasta el 15,4%.

Respecto al empleo privado, cayó en 16.300 personas, hasta alcanzar los 19,1 millones. Por su parte, el empleo público aumentó en 89.900 personas y alcanzó los 3,7 millones.