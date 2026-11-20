El agua fría ayuda a quitar el almidón de las papas ya cortadas.

En el supermercado, dos bolsas de patatas que parecen casi iguales pueden servirte para comidas distintas . Si vas a preparar unos bastones crujientes para acompañar la cena, conviene fijarse en la variedad. La elección cambia si quieres aprovechar lo que sobre para hacer una ensaladilla o añadir unos trozos al guiso del día siguiente.

Entre la agria y la monalisa, la primera es la más indicada si tu prioridad es hacer patatas fritas. Es una variedad que se usa tanto para los bastones clásicos como para las chips. La monalisa también se puede freír, pero tiene la ventaja de que suele conservar bien la forma al cocerla, algo que se agradece cuando quieres que los trozos lleguen enteros al plato.

En algunas bolsas, el uso recomendado se ve antes que el nombre de la variedad. Si encuentras una marcada “para freír”, comprueba si en la etiqueta pone agria. Y si te llevas la monalisa porque tienes varias recetas en mente, puedes freír una parte y reservar el resto para cocer o asar.

Qué patata comprar para freír y conseguir un exterior crujiente

Entre las dos variedades, la agria es la primera elección si buscas patatas fritas crujientes. Agrico, productor de patata de siembra, destaca su aptitud para freír e incluye tanto las patatas fritas en bastones como las de bolsa entre los usos de esta variedad de pulpa amarilla.

La preparación también influye en el resultado. Corta las patatas en bastones de tamaño parecido para que se cocinen de forma uniforme. Una vez cortadas, lávalas con agua y sécalas bien antes de ponerlas en el aceite.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda evitar temperaturas superiores a 175 °C y retirar las patatas cuando estén doradas. Dejar que se oscurezcan más favorece la formación de acrilamida.

La elección cambia si quieres aprovechar lo que sobre para hacer una ensaladilla o añadir unos trozos al guiso del día siguiente. Fuente: Unsplash.

Qué patata sirve para cocer y también se puede freír

La monalisa es la opción más práctica si quieres usar la misma bolsa para varias recetas. Se puede cocer, freír y asar. Suele conservar bien la forma durante la cocción, algo útil para una ensaladilla o un guiso en el que quieres que los trozos se mantengan enteros.

También puedes usarla para preparar unas patatas fritas caseras. Si la vas a cocer, corta piezas de tamaño similar y comprueba el punto con la punta de un cuchillo. Para una ensaladilla, escúrrelas en cuanto estén tiernas para que puedas mezclar los trozos con el resto de ingredientes.

En qué fijarse al comprar patatas en el supermercado

Busca el nombre de la variedad en la etiqueta. Si solo figura el uso culinario, elige una bolsa marcada “para freír” si esa es la receta que vas a preparar, o una que indique “para freír y cocer” si la quieres aprovechar para distintos platos.

Escoge patatas sin brotes ni partes verdes. Una vez en casa, la AESAN recomienda guardarlas en un lugar seco y oscuro, fuera de la nevera.

De dónde vienen la patata agria y la monalisa

La patata agria tiene origen alemán. La firma Kartoffelzucht Böhm, de Luneburgo, la obtuvo al cruzar dos variedades, la Quarta y la Semlo. La base de datos de la Universidad de Wageningen la documenta en 1985. Su pulpa amarilla y su contenido relativamente alto de materia seca son dos de sus rasgos. Hoy se utiliza tanto para preparar patatas fritas en bastones como para fabricar chips.

La monalisa procede de los Países Bajos y figura desde 1982 en el catálogo francés de patata de siembra. Nació del cruce de una línea de cultivo llamada Bierma A 1287 con la variedad Colmo. Se distingue por su forma ovalada, la piel amarilla y los ojos poco profundos. Su versatilidad explica por qué se vende como patata de uso general: sirve para freír, cocer y asar.

Un matiz para la nota: la agria también se puede cocer. La diferencia de compra es que la agria destaca para la fritura y la monalisa resulta práctica si quieres una sola bolsa para varias recetas.