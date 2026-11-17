Quienes tengan inconvenientes con el pago del aguinaldo 2026 pueden recurrir a la PROFEDET para conocer sus derechos y recibir acompañamiento.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) recordó que todas las personas trabajadoras contempladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) tienen derecho a recibir el aguinaldo 2026, una prestación obligatoria que los empleadores deben pagar antes del 20 de diciembre .

El organismo también confirmó que quienes tengan dudas o enfrenten problemas para cobrarlo pueden solicitar asesoría y defensa gratuitas .

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, el aguinaldo debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario . Se trata de una prestación laboral obligatoria que debe entregarse en tiempo y forma, por lo que los empleadores no pueden omitir su pago a quienes tienen derecho a recibirla.

¿Qué trabajadores tienen derecho a cobrar el aguinaldo 2026?

La PROFEDET detalló que el aguinaldo corresponde a las personas trabajadoras de base, confianza, planta y sindicalizadas. También están contempladas quienes tienen contratos por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, sujetos a prueba o a capacitación inicial.

La obligación también alcanza a trabajadores eventuales, comisionistas, agentes de comercio, agentes de seguros y vendedores, entre otros que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. Además, quienes todavía no cumplieron un año de servicio tienen derecho a recibir el pago proporcional al tiempo trabajado, sin importar si continúan laborando o no en la fecha de liquidación de la prestación.

La PROFEDET recordó que ninguno de sus servicios tiene costo. Magnific

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo y qué hacer si no lo recibes?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, es decir antes de Navidad.

Si una persona trabajadora tiene dudas sobre el monto que le corresponde o no recibe el pago, puede acudir a la PROFEDET para obtener orientación y asesoría sin costo. Entre los datos que deben tenerse en cuenta se encuentran:

Monto mínimo: el equivalente a 15 días de salario para quienes tienen derecho al aguinaldo por un año completo de servicio.

Pago proporcional: corresponde a quienes no cumplieron un año de trabajo, conforme al tiempo que hayan laborado.

Fecha límite: el empleador debe realizar el pago antes del 20 de diciembre.

Asesoría gratuita: la PROFEDET ofrece orientación y defensa sin cobrar por sus servicios.

Para recibir atención, las personas trabajadoras pueden comunicarse con la PROFEDET al 55 5998 2000, en las extensiones 44741, 44780, 44781, 44782, 44784, 44785, 44786 y 44699. También pueden llamar al 079, la línea del Gobierno de México, o consultar las oficinas disponibles en el país en el directorio oficial de la dependencia.