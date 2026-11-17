La posibilidad de un apagón masivo que interrumpa el suministro eléctrico, las comunicaciones y los sistemas de pago volvió a generar preocupación en Europa tras la difusión de una teoría viral que anticipaba un supuesto corte mundial de electricidad para este martes 17 de noviembre.

En este sentido, varios gobiernos europeos cuentan con protocolos de emergencia para afrontar interrupciones prolongadas de los servicios esenciales.

Entre las principales recomendaciones figuran almacenar agua potable, disponer de alimentos y conservar dinero en efectivo para cubrir las necesidades básicas.

La Comisión Europea presentó el 26 de marzo de 2025 una estrategia de preparación frente a crisis que contempla la autosuficiencia de la población durante un mínimo de 72 horas. Esta iniciativa responde a amenazas como los fenómenos meteorológicos extremos, los conflictos geopolíticos, los ciberataques y las interrupciones de infraestructuras críticas.

En paralelo, países como Reino Unido, Finlandia y Suecia desarrollaron recomendaciones específicas para que los ciudadanos puedan afrontar situaciones en las que fallen simultáneamente la electricidad, internet o los medios electrónicos de pago.

Qué hacer si se produce un apagón masivo y dejan de funcionar internet y los pagos con tarjeta

Ante una interrupción generalizada del suministro eléctrico, las autoridades europeas aconsejan disponer de recursos suficientes para mantener las necesidades esenciales del hogar durante los primeros días. La prioridad consiste en garantizar el acceso a agua potable, alimentos, medicamentos e información oficial.

La posibilidad de un apagón masivo que interrumpa el suministro eléctrico, las comunicaciones y los sistemas de pago volvió a generar preocupación en Europa Fuente: Shutterstock

El Gobierno de Reino Unido, a través de su campaña Be Ready, y las autoridades finlandesas coinciden en la importancia de preparar un equipo de emergencia. Entre los elementos recomendados se encuentran:

Agua potable y alimentos: conservar reservas de agua y productos de larga duración que puedan consumirse sin electricidad.

Linternas y pilas: disponer de iluminación independiente de la red eléctrica.

Radio a pilas o de manivela: acceder a las comunicaciones oficiales ante posibles fallos de internet.

Baterías externas: mantener cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos esenciales.

Medicamentos y botiquín: conservar los tratamientos habituales y los elementos básicos de primeros auxilios.

Dinero en efectivo: contar con billetes y monedas para compras esenciales si dejan de funcionar los pagos electrónicos.

Documentación y teléfonos importantes: guardar copias y números de contacto en papel. Be Ready+2

Otro aspecto fundamental es la conservación de alimentos. Las autoridades británicas recomiendan limitar la apertura del frigorífico y del congelador para preservar la temperatura durante un corte de electricidad. También resulta conveniente mantener los dispositivos electrónicos cargados y consultar los canales oficiales de emergencia.

En el caso de los pagos, las autoridades finlandesas advierten que una interrupción prolongada de electricidad puede afectar a comercios, cajeros automáticos y terminales de tarjetas. Por ese motivo, recomiendan conservar una cantidad de efectivo suficiente para realizar compras imprescindibles durante varios días.

Qué medidas adoptaron España y otros países de Europa para afrontar un apagón masivo

La Comisión Europea estableció la preparación ciudadana como uno de los pilares de su estrategia de seguridad. El documento oficial, publicado en marzo de 2025, contempla la elaboración de directrices para que los hogares puedan afrontar al menos 72 horas de emergencia con recursos propios, mientras los servicios públicos y los equipos especializados responden a la crisis.

La posibilidad de un apagón masivo que interrumpa el suministro eléctrico, las comunicaciones y los sistemas de pago volvió a generar preocupación en Europa

En España, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias también dispone de un Plan Familiar de Emergencias que incluye un equipo básico de supervivencia para 72 horas. El documento propone contar con reservas de agua, alimentos, linternas, radio portátil y otros suministros de primera necesidad. Ante una situación de riesgo, los ciudadanos pueden contactar con el teléfono europeo de emergencias 112, siempre que el servicio de comunicaciones esté disponible.

Suecia, por su parte, distribuyó entre sus hogares el manual En caso de crisis o guerra, con instrucciones para afrontar interrupciones de electricidad, escasez de agua y dificultades de abastecimiento.

Las autoridades suecas recomiendan una preparación doméstica de hasta una semana y destacan la importancia de conservar dinero en efectivo ante posibles fallos de los sistemas digitales de pago.

Finlandia también cuenta con una guía oficial que explica cómo actuar frente a cortes prolongados de electricidad. Entre sus recomendaciones se encuentran almacenar alimentos, preparar fuentes alternativas de información y disponer de efectivo para cubrir los gastos esenciales durante varios días.

Las recomendaciones forman parte de políticas preventivas desarrolladas para afrontar distintos escenarios de emergencia. La teoría de un apagón mundial previsto para el 17 de noviembre de 2026 carece de evidencia oficial, mientras que los protocolos europeos buscan reforzar la capacidad de respuesta de la población ante posibles interrupciones de los servicios esenciales.