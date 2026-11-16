El proyecto resolverá las deficiencias existentes entre el nudo de conexión entre la autovía GR-43, la carretera N-432 y la carretera A-336. Imagen ilustrativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de servicios para la elaboración técnica de los proyectos de trazado y de construcción de la autovía GR-43, ubicada entre Pinos Puente y Cuesta Velillos, en la provincia de Granada. La inversión contempla un presupuesto estimado de 34,3 millones de euros para las futuras obras, mientras que la redacción del proyecto se licitó por 1,7 millones de euros.

La actuación permitirá desarrollar aproximadamente 2,86 kilómetros de autovía, con el objetivo de “resolver las actuales deficiencias funcionales existentes entre el nudo de conexión entre la autovía GR-43, la carretera N-432 y la carretera A-336″ , según indica el propio comunicado de prensa del Ministerio de Transportes publicado el 26 de mayo de 2026.

Cómo será el trazado de la nueva autovía GR-43 y qué conexiones mejorará

El proyecto prolongará la autovía GR-43 y conectará con la carretera A-336, con un trazado que cruzará el río Velillos y la línea de alta velocidad Antequera-Granada.

Actualmente, el entorno donde confluyen estas carreteras registra una intensidad media diaria de aproximadamente 13.000 vehículos, además de dificultades operativas en la conexión entre las distintas vías. Por este motivo, el proyecto busca mejorar la continuidad del recorrido y las condiciones de circulación. A su vez, dispondrá un enlace nuevo entre la GR-43 con la carretera A-336 y la remodelación existente entre la GR-43 y la N-432.

Plano que muestra la zona de actuación de la GR-43, la N-432 y la A-336, ubicadas en la provincia de Granada, Andalucía. Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

En este sentido, el Ministerio también contempla otras actuaciones para mejorar el corredor entre Badajoz y Granada, como el estudio informativo del tramo entre Puerto Lope y Cuesta de Velillos y el proyecto para convertir en autovía el tramo comprendido entre Cerro Muriano y Córdoba. Ambos proyectos se encuentran en fases de planificación y redacción.

Asimismo, la autovía tendrá una longitud de aproximadamente 2,86 kilómetros, aproximadamente entre los kilómetros 417,5 y 420,147.

Cuánto costará la nueva autovía de Granada y cuándo estará terminada

La autovía cuenta con un presupuesto estimado de 34,3 millones de euros (IVA incluido), mientras que la redacción del proyecto de trazado y construcción cuenta con un presupuesto estimado de 1,7 millones de euros.

Respecto a los plazos de realización y finalización de las obras, el Ministerio de Transportes anunció la licitación del proyecto el 26 de mayo de 2026.

La autovía cuenta con un presupuesto estimado de 34,3 millones de euros (IVA incluido). Imagen ilustrativa. Ministerio de Defensa

Posteriormente, el procedimiento de contratación para la redacción del proyecto fue publicado el 9 de junio de 2026, mientras que el plazo de presentación de ofertas finalizó el 27 de julio.

Si bien el anuncio de contratación estableció un plazo estimado de 24 meses para los servicios de redacción del proyecto, no hay una fecha estimada para el inicio ni la finalización de las obras.