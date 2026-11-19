Victor Glover, piloto de Artemis II, habló sobre los posibles riesgos de la misión espacial y defendió el valor de la exploración. “Incluso si no hubiera salido bien, habría valido la pena”, aseguró el astronauta estadounidense este jueves durante una conferencia en Lisboa, donde recordó los riesgos del viaje alrededor de la Luna y explicó cómo vivió la reentrada en la atmósfera: miraba el centro de la bola de fuego “completamente en paz”.

A sus 50 años, Glover ha pasado a la condición de emérito de la NASA, desde la que podrá apoyar y formar a la próxima generación de astronautas, informó la agencia de noticias EFE.

Durante el evento Inside Space, celebrado en el Pabellón del Conocimiento-Ciencia Viva ante autoridades, militares y familiares, también habló sobre el papel de su familia, los momentos más difíciles de la preparación y las imágenes de la Tierra que marcaron su experiencia en el espacio.

Victor Glover contó cuál fue el momento más difícil antes de Artemis II

El astronauta reconoció que la conversación más complicada de toda la misión no fue con los ingenieros ni durante los entrenamientos en el simulador, sino con su familia. La experiencia le recordó a cuando, durante sus veinte años, tuvo que partir a combate y hablar con su esposa sobre el testamento, el plan patrimonial y las contraseñas.

Sin embargo, esta vez su esposa le propuso incluir también a sus hijos, que ya son adultos. “Fue mi momento más aterrador”, afirmó Glover, al recordar una charla que le resultó más difícil que cualquiera de las situaciones que atravesó durante el viaje espacial.

La conversación terminó con todos yéndose a descansar con mal sabor de boca. Al día siguiente, el astronauta les envió un poema que les permitió recordar que su padre era un oficial militar que realizaba aquella tarea al servicio de su país y del planeta.

Glover describió a su esposa como una “superheroína” y habló de las distintas necesidades de sus cuatro hijas. Además, explicó que mantener unida a la familia fue tan importante como completar los entrenamientos.

El piloto, que se define como un hombre de fe, sostuvo que creía que la tripulación estaba allí “por una razón”. Incluso si la nave hubiera sufrido una avería y sus integrantes hubieran perdido la vida, consideraba que el riesgo habría merecido la pena.

El astronauta estadounidense reflexionó sobre la perspectiva que ofrece observar la Tierra desde el espacio. Imagen ilustrativa. Shutterstock

El viaje alrededor de la Luna permitió a la tripulación observar un eclipse y cráteres azulados

Uno de los mensajes centrales de su conferencia fue que la humanidad suele dar por sentadas dos cosas: la gravedad y la propia Tierra. Glover explicó que quería recuperar esa perspectiva después de viajar alrededor de la Luna y contemplar el planeta desde una distancia que permitió apreciar su singularidad.

La preparación para Artemis II duró tres años y la compartió con el comandante Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen. La tripulación bautizó “Integridad” a la nave Orión, un valor que, según explicó, estuvo a prueba durante los quince hitos críticos de la misión, que describió como “quince maneras en que la tripulación podría haber muerto”.

Entre los momentos que justificaron el esfuerzo, destacó el eclipse que observaron detrás de la Luna. Desde esa posición pudieron ver cómo desaparecía el Sol, apreciar la corona solar y contemplar un “agujero negro” en el lugar que ocupaba el satélite. Después apareció un anillo de luz que, según Glover, los científicos todavía no han conseguido explicar por completo. También observaron cráteres azulados iluminados por el reflejo de la Tierra.

Aquellas imágenes reforzaron su reflexión sobre la vida en el planeta. Según el astronauta, vivir en la Tierra otorga “el desafortunado beneficio de ser indiferentes”, una situación que cambia cuando se contempla el hogar desde el espacio.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión. Fuente: NASA NASA

Victor Glover explicó qué problemas tuvo Artemis II y qué espera de las próximas misiones

No todo fueron momentos de admiración durante el viaje. El piloto también recordó uno de los principales inconvenientes técnicos de Artemis II: las dificultades con el sistema de vaciado del inodoro, que se prolongaron durante siete días, aunque el plan de respaldo estaba previsto para tres.

“Es como la subida del petróleo, lo encarece todo”, ironizó al referirse al problema. No obstante, destacó que los conocimientos adquiridos servirán para mejorar los próximos vuelos del programa Artemis, incluida Artemis IV, que la NASA prevé que lleve astronautas a la superficie lunar.

Durante su intervención, Glover también relacionó la exploración espacial con los grandes viajes marítimos de la historia. En su primera visita a Portugal, recordó que había pensado en recorrer su costa cuando se encontraba en la cúpula de la Estación Espacial Internacional, en 2020. Desde esa perspectiva, vinculó la exploración del espacio con el viaje de Vasco de Gama, al que definió como “una continuación del coraje del espíritu humano”.

El astronauta recordó que “astronauta” significa “marinero del espacio” y explicó que, como antiguo marino, se siente guiado por las estrellas. A los jóvenes les aconsejó ser resilientes, mantener el aprendizaje durante toda la vida y convertirse en buenos compañeros de equipo.

Aunque reconoció que le gustaría volver a viajar al espacio, también dejó clara su postura sobre el futuro profesional. “Me encantaría caminar sobre la Luna, pero no tanto como para renunciar a mis mejores años”, dijo. Glover sigue sano y podría regresar al espacio, pero confía en la próxima generación de astronautas y espera que ahora sus “pies estén alineados” con sus valores.