El eclipse solar del siglo se podrá ver en todo el país: la Tierra quedará a oscuras durante 6 minutos. Fuente: Archivo

Un eclipse total de Sol y la llegada de nuevos cometas convertirán a 2026 en un año destacado para la observación astronómica. Así lo recoge el calendario elaborado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

El IAC subraya que 2026 se presenta como un buen año para la observación del cielo. La combinación de eclipses, cometas, lluvias de meteoros y eventos planetarios permitirá seguir de cerca la evolución del firmamento.

La agenda astronómica combina fenómenos visibles a simple vista con otros que requerirán instrumental básico. Una oportunidad única para profesionales y entusiastas de la Astronomía.

Según el IAC, la concentración de eclipses, cometas, lluvias de meteoros y configuraciones planetarias hará de 2026 una referencia para aficionados y especialistas.

El eclipse solar del siglo será en 2026. Fuente: Shutterstock Gergitek

Eclipse total de Sol en agosto de 2026: el evento astronómico del año

El fenómeno más destacado del calendario será el eclipse de Sol del 12 de agosto. Se trata de uno de los eventos más esperados por la comunidad astronómica.

El IAC indica que en el archipiélago canario el eclipse podrá observarse con una magnitud de entre el 66 y el 74 por ciento. En parte de la Península Ibérica será total.

Este eclipse situará a España en el foco de la observación internacional. El evento atraerá a expertos, divulgadores y miles de aficionados.

Cometas y lluvias de meteoros: un año clave para observar cuerpos menores

La agenda astronómica de 2026 también estará marcada por el seguimiento de cuerpos menores del sistema solar. El IAC destaca la llegada de nuevos cometas.

Entre ellos figura el cometa C/2025 R31-053, cuya máxima aproximación a la Tierra se producirá el 27 de abril, tras su perihelio el día 20 del mismo mes.

Las lluvias de meteoros mantendrán sus citas habituales. Las Perseidas alcanzarán su máximo el 12 de agosto y las Gemínidas lo harán el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones previstas.

Lunas especiales y mecánica celeste que marcarán el calendario de 2026

El calendario del IAC recoge varios fenómenos lunares singulares a lo largo del año. Entre ellos se encuentra la llamada “Luna azul” del 31 de mayo.

También destaca la “Luna negra” del 15 de junio, definida como el mes con la luna más pequeña del año, según explica el instituto.

El ciclo anual se cerrará el 24 de diciembre con una “Superluna”, que será la mayor luna llena de todo 2026.

Perihelio, afelio y cambios estacionales durante el año

En el ámbito de la mecánica celeste, el IAC señala que el año comenzará con el perihelio terrestre el 4 de enero. En esa fecha, la Tierra se situará a 147 millones de kilómetros del Sol.

El afelio ocurrirá el 6 de julio, cuando la distancia aumentará hasta los 152 millones de kilómetros, marcando el punto más alejado del año.

Los equinoccios de primavera y otoño tendrán lugar el 20 de marzo y el 23 de septiembre. Los solsticios se producirán el 21 de junio y el 21 de diciembre.

Planetas, oposiciones y alineaciones destacadas en 2026

Los planetas también serán protagonistas en la agenda astronómica de 2026. Júpiter alcanzará su oposición el 10 de enero. Saturno lo hará el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre, según detalla el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Además, el IAC destaca la conjunción Saturno-Neptuno del 20 de febrero y diversas alineaciones planetarias a lo largo de marzo, mayo, agosto y noviembre.