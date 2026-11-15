Una de las frases más famosas de Einstein apareció en una entrevista de 1929 y se sigue repitiendo hasta el día de hoy.

Albert Einstein (1879-1955) fue un físico alemán, ganador del Premio Nobel de Física y creador de la teoría de la relatividad, que marcó un antes y un después en la ciencia contemporánea. Considerado por la revista TIME personaje del siglo XX, su imagen de cabello revuelto y mirada reflexiva se convirtió en símbolo universal del intelectual y del creativo.

Una de sus reflexiones más conocidas, “La imaginación es más importante que el conocimiento”, apareció en una entrevista con el periodista George S. Viereck, publicada en The Saturday Evening Post el 26 de octubre de 1929.

Repetida durante casi un siglo en aulas, libros y redes sociales, la frase plantea que acumular conocimientos no alcanza para llegar a nuevos descubrimientos, ya que también hace falta imaginar posibilidades que todavía no existen.

Albert Einstein dejó una reflexión sobre el papel de la imaginación en la ciencia que sigue vigente casi un siglo después. Wikimedia Commons / Associated Press / Archivo

La imaginación permite ir más allá del conocimiento, según Einstein

En aquella conversación, Einstein se describió con un tono casi artístico: “Soy lo suficientemente artista como para dar rienda suelta a mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación abarca el mundo”.

Lejos de rechazar el estudio, el físico consideraba el conocimiento imprescindible, aunque limitado, porque solo abarca lo que ya se sabe y se ha comprobado. La imaginación, en cambio, permite hacerse preguntas nuevas, explorar posibilidades y buscar soluciones que aún no existen.

Por eso, el padre de la teoría de la relatividad defendía combinar una base científica sólida con la creatividad para ir más allá de ella.

Los experimentos mentales detrás de la teoría de la relatividad

Esa idea se refleja en la manera en que llegó a sus teorías. Antes de plasmarlas en ecuaciones, Einstein recurría a los llamados experimentos mentales, ejercicios de imaginación para situaciones imposibles de observar directamente.

Se preguntaba, por ejemplo, qué ocurriría si una persona viajara junto a un rayo de luz o si un observador cayera libremente en el espacio. Esas hipótesis, desarrolladas primero en su cabeza, terminaron cambiando la comprensión del universo.

La creatividad en la ciencia y en otros campos

Hoy, la psicología y la neurociencia coinciden en que la creatividad cumple un papel esencial para resolver problemas complejos. Innovar consiste en combinar conocimientos previos de maneras originales, un proceso en el que intervienen tanto la memoria como la capacidad de imaginar escenarios distintos.

Einstein defendía combinar una base de conocimiento sólida con creatividad. Shutterstock

Ese mecanismo no se limita a la investigación científica. También está presente en la ingeniería, la medicina, la arquitectura y el emprendimiento, donde los avances suelen surgir de personas que se atreven a cuestionar lo establecido y a plantear alternativas.

La curiosidad y el asombro, otras ideas que defendía Einstein

En la misma línea, para Einstein la curiosidad era una actitud ante la vida y no solo un rasgo intelectual. En una carta a su hijo Hans Albert, le aconsejaba seguir sus intereses con entusiasmo y no preocuparse tanto por las normas académicas.

También sostenía que “no podemos resolver un problema si razonamos de la misma manera en la que creamos”. Y creía que “una vida humilde y tranquila proporciona más felicidad que la búsqueda del éxito y la inquietud constante que ello conlleva”.