Los trabajadores que decidan retrasar voluntariamente su jubilación ordinaria pueden acceder a incentivos económicos establecidos por la Seguridad Social.

Los trabajadores españoles que decidan retrasar voluntariamente su jubilación más allá de la edad ordinaria pueden acceder a una serie de incentivos económicos establecidos por la Seguridad Social.

Con el objetivo de compensar la prolongación de la vida laboral del empleado, el organismo establece tres modalidades para recibir el complemento: un incremento porcentual de la pensión, un pago único o una modalidad mixta .

En cualquier caso, la Seguridad Social advierte que la elección de la modalidad debe realizarse al momento de solicitar la pensión de jubilación, ya que no podrá modificarse posteriormente.

La Seguridad Social advierte que la elección de la modalidad debe realizarse al momento de solicitar la pensión de jubilación, ya que no podrá modificarse posteriormente. Magnific.

Cuáles son los incentivos de retrasar la jubilación

La jubilación demorada permiten que los trabajadores coticen después de alcanzar su edad ordinaria de retiro puedan acceder a un complemento económico, en la medida en que hayan cumplido el periodo mínimo de cotización exigido.

Los beneficiarios pueden elegir entre estas tres opciones:

Aumento porcentual: incremento adicional del 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Pago único: el trabajador recibe una cantidad a tanto alzado por período de jubilación demorada. El importe dependerá de los años cotiados y de la cuantía de la pensión, por lo que no existe una cantidad idéntica para todos los beneficiarios.

Modalidad mixta: combina un incremento porcentual de la pensiín con una cantidad a tanto alzado, siempre que el trabajador haya cotizado al menos dos años completos después de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

En el caso del pago único, la Seguridad Social establece fórmulas de cálculo según los años cotizados. Además, quienes acrediten al menos 44 años y seis meses de cotización en el momento de alcanzar la edad ordinaria podrán acceder a un incremento del 10% sobre la cantidad calculada.

En ese sentido, el beneficio económico dependerá del período calculado durante el cual se retrase la jubilación como de la modalidad seleccionada por cada trabajador.

La decisión sobre la jubilación que no se puede modificar posteriormente

Si bien la Seguridad Social ofrece diferentes alternativas para recibir el complemento económico, la modalidad de cobro debe elegirse una sola vez, al momento de presentar la solicitud de la pensión.

Esto significa que un trabajador que haya seleccionado el incremento porcentual no podrá sustituirlo después por un pago único, ni modificar su elección para acceder a la modalidad mixta.

El organismo también señala que si el beneficiario no selecciona ninguna de las alternativas disponibles, se aplicará el complemento correspondiente al porcentaje adicional de forma automática.

Para acceder a este complemento económico, los trabajadores deben haber cumplido el periodo mínimo de cotización exigido para recibir una pensión contributiva. Magnific

Quiénes pueden acceder al incentivo por jubilación demorada

Para acceder a este complemento económico, los trabajadores deben jubilarse a una edad superior a la edad ordinaria que les corresponda y haber cumplido el periodo mínimo de cotización exigido para recibir una pensión contributiva.

Sin embargo, la Seguridad Social establece que el beneficio no se aplica a los supuestos de jubilación parcial o flexible , ni a aquellos en los que se utilizan coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Por otra parte, desde el 1 de abril de 2025, la percepción del complemento económico por jubilación demorada es compatible con la jubilación activa. Esto permite compatibilizar el cobro de una pensión con el desempeño de una actividad laboral.