Los monumentos europeos que podrían desaparecer forman parte de una lista de siete lugares históricos que necesitan protección urgente. La organización Europa Nostra los incluyó en su selección de los sitios patrimoniales más amenazados de Europa de 2026, debido a problemas como el abandono, el deterioro estructural, los proyectos urbanísticos y la falta de conservación.

La selección reúne construcciones y espacios de Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía y Serbia. Entre ellos hay una antigua ciudad arqueológica, un molino del siglo XVIII, edificios industriales, una iglesia medieval y una cervecería histórica. El objetivo de la iniciativa es llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan estos patrimonios y promover medidas para evitar su desaparición.

Los siete lugares históricos que Europa Nostra incluyó en su lista de patrimonio amenazado

La selección de 2026 reúne construcciones de distintas épocas y características. Según Europa Nostra, los sitios fueron elegidos por su importancia cultural y social, su relevancia para el patrimonio europeo y la gravedad de las amenazas que enfrentan. Estos son los siete monumentos incluidos en la lista:

Katapola y la antigua ciudad de Minoa (Grecia)

Situadas en la isla de Amorgos, en las Cícladas, representan un testimonio de la continuidad de los asentamientos humanos desde la Antigüedad. Su principal amenaza son los proyectos de ampliación portuaria a gran escala, que podrían provocar daños irreversibles en el yacimiento arqueológico y en el paisaje histórico.

Molino de agua Fábri (Hungría)

Construido en 1788 en la localidad de Feked, es un ejemplo del patrimonio rural e industrial europeo. El deterioro de su estructura, las inundaciones y la falta de uso ponen en peligro su conservación.

Blower Hall (Luxemburgo)

Es una construcción industrial levantada en 1910 para el procesamiento de mineral de hierro. Aunque cuenta con protección legal nacional, necesita una rehabilitación urgente para evitar su deterioro y recuperar su utilidad como espacio cultural, educativo y comunitario.

Antiguos cuarteles británicos de Fort Chambray (Malta)

Construidos durante el siglo XIX dentro de una fortificación del siglo XVIII, representan una parte de la historia militar y social de la isla de Gozo. Un permiso urbanístico de 2024 autoriza la demolición de hasta el 85% de los antiguos cuarteles para desarrollar viviendas y hoteles.

Fábrica de pólvora de Vale de Milhaços (Portugal)

Situada en Seixal, conserva edificios, talleres y maquinaria industrial histórica utilizada para fabricar pólvora negra. El deterioro estructural, el vandalismo y la vegetación invasora amenazan tanto sus instalaciones como sus equipos.

Iglesia reformada de Sântămăria Orlea (Rumanía)

Ubicada en Transilvania, es uno de los templos de piedra más antiguos de la región y conserva pinturas murales medievales que datan de 1311 hasta mediados del siglo XV. La humedad, las grietas estructurales y el desprendimiento de los frescos ponen en riesgo el edificio y sus obras de arte.

Cervecería Weifert (Serbia)

Fundada en 1722 en Pančevo, está considerada la cervecería más antigua de los Balcanes y fue pionera en la producción de cerveza mediante vapor en el sudeste europeo. El abandono, los robos de maquinaria, las inundaciones y el deterioro de sus instalaciones amenazan este patrimonio industrial.

Katapola y la colina de Moundoulia, isla de Amorgos, Grecia. Wikimedia Commons/ Oliwan

Por qué estos monumentos europeos necesitan protección urgente

La inclusión en la lista de los siete sitios más amenazados forma parte del programa 7 Most Endangered, una iniciativa impulsada por Europa Nostra en 2013 junto con el Instituto del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su propósito es identificar lugares patrimoniales en peligro y movilizar a instituciones, especialistas, organizaciones y comunidades para encontrar soluciones que permitan conservarlos.

Los monumentos seleccionados pueden recibir una subvención de 10.000 euros del programa EIB Heritage Grant para apoyar las primeras medidas destinadas a su protección. Además, equipos de especialistas europeos realizan evaluaciones sobre el estado de conservación de cada lugar, analizan las amenazas y elaboran recomendaciones para su recuperación.

La iniciativa también busca promover nuevas formas de utilización de los edificios históricos, siempre que sean compatibles con su conservación. Entre las posibilidades se encuentran su transformación en espacios culturales, educativos, turísticos o comunitarios.

Iglesia de Sântămăria Orlea: el templo medieval de Rumanía conserva pinturas murales de gran valor histórico que están amenazadas por la humedad y los daños estructurales. Wikimedia Commons/ Țetcu Mircea Rareș

Qué es Europa Nostra y cómo selecciona los sitios históricos en peligro

Europa Nostra es una red europea dedicada a la protección y promoción del patrimonio cultural. Su programa 7 Most Endangered identifica monumentos y espacios históricos que necesitan intervenciones para evitar su deterioro o desaparición.

La selección se realiza a partir de candidaturas presentadas por organizaciones públicas y privadas vinculadas con el patrimonio. Posteriormente, un panel asesor integrado por especialistas en historia, arqueología, arquitectura, conservación y financiación analiza los casos y preselecciona los lugares que considera más amenazados.

Finalmente, el consejo de Europa Nostra elige los siete sitios que integran la lista anual. En la edición de 2026, los seleccionados proceden de siete países y representan distintos tipos de patrimonio, desde restos arqueológicos de la Antigüedad hasta construcciones industriales de los siglos XVIII, XIX y XX.