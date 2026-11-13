Los herederos pueden recurrir a una alternativa legal para proteger sus bienes personales.

El fallecimiento de un familiar puede dar lugar al descubrimiento de documentos personales que contienen sus últimas voluntades. Entre ellos, un testamento escrito a mano puede tener plena validez legal en España, siempre que cumpla los requisitos establecidos por el Código Civil y se formalice mediante el procedimiento correspondiente.

Este documento, conocido como testamento ológrafo, permite que una persona mayor de edad exprese cómo desea distribuir sus bienes después de su fallecimiento. Su principal particularidad es que el propio testador debe escribirlo y firmarlo de su puño y letra.

La legislación española establece un plazo máximo de cinco años desde el fallecimiento para presentarlo ante notario. Además, quien tenga el documento en su poder y conozca la muerte del testador debe entregarlo dentro de los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento.

Un testamento escrito a mano puede tener plena validez legal en España. Shutterstock

¿Qué requisitos debe cumplir un testamento escrito a mano para tener validez legal?

El artículo 688 del Código Civil reconoce la validez del testamento ológrafo y establece una serie de condiciones para garantizar que el documento refleja la voluntad de la persona fallecida. Su autenticidad resulta fundamental para que pueda incorporarse al procedimiento sucesorio.

Para que este tipo de testamento tenga validez, debe cumplir los siguientes requisitos:

Estar escrito íntegramente a mano por la persona que dispone de sus bienes.

Contener la firma del testador , realizada de su puño y letra.

Indicar la fecha completa , con el día, mes y año de su redacción.

Haber sido otorgado por una persona mayor de edad .

Incluir las correcciones debidamente salvadas, bajo la firma del testador, cuando existan palabras tachadas, enmendadas o añadidas entre líneas.

La normativa también permite que los ciudadanos extranjeros redacten un testamento ológrafo en su propio idioma. En todos los casos, el cumplimiento de las formalidades legales resulta esencial para que el documento pueda reconocerse como una disposición testamentaria válida.

¿Cuánto tiempo hay para presentar un testamento ológrafo y qué ocurre después?

El artículo 689 del Código Civil establece que el testamento ológrafo debe presentarse ante notario para su protocolización dentro de los cinco años siguientes al fallecimiento del testador. Por su parte, el artículo 690 obliga a quien tenga el documento en su poder a entregarlo ante un notario competente dentro de los diez días posteriores al momento en que conozca el fallecimiento.

Este trámite permite incorporar el documento al protocolo notarial para que pueda producir los efectos sucesorios correspondientes. Shutterstock

Estos plazos cumplen funciones diferentes. Los cinco años constituyen el límite legal para solicitar la protocolización, mientras que los diez días representan una obligación específica para quien conserva el testamento. El incumplimiento de este último plazo puede generar responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.

Una vez presentado el documento, el notario inicia un procedimiento de adveración, destinado a comprobar su autenticidad y acreditar la identidad de su autor. La legislación notarial contempla la intervención de testigos que conozcan la letra y firma del fallecido, así como otras pruebas cuando resulten necesarias.

Si el notario considera acreditada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de las formalidades legales, autoriza su protocolización. Este trámite permite incorporar el documento al protocolo notarial para que pueda producir los efectos sucesorios correspondientes. En caso de discrepancias sobre la decisión notarial, los interesados pueden acudir a la vía judicial.

Por este motivo, quienes encuentren un testamento manuscrito después de la muerte de un familiar deben conservar el documento original y acudir cuanto antes a una notaría competente, con el objetivo de iniciar el procedimiento dentro de los plazos establecidos por la legislación española.