Este beneficio permite completar períodos de cotización para acceder a la jubilación contributiva. Imagen ilustrativa.

Las mujeres que tuvieron hijos y no cotizaron durante el descanso por maternidad pueden beneficiarse de un reconocimiento especial de la Seguridad Social para sumar días a su vida laboral. La normativa española contempla un período de cotización asimilado por parto que permite añadir hasta 112 días por cada nacimiento de un solo hijo para acceder a determinadas prestaciones contributivas.

Este mecanismo está regulado en el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social y busca proteger a las trabajadoras que no pudieron cotizar durante el período correspondiente al descanso por maternidad. El reconocimiento también contempla los partos múltiples y puede influir tanto en el acceso a la jubilación como en el cálculo de otras prestaciones.

Seguridad Social: quiénes pueden sumar 112 días cotizados por cada parto

El artículo 235 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que las mujeres pueden computar 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo.

Para acceder a este reconocimiento, hay que tener en cuenta una condición establecida en la normativa: no se aplica este beneficio cuando la mujer era trabajadora o funcionaria en el momento del parto y cotizó durante la totalidad de las 16 semanas de descanso por maternidad.

Por lo tanto, las mujeres que no cotizaron durante todo ese período pueden beneficiarse de este reconocimiento, aunque no necesariamente hayan tenido que interrumpir su actividad laboral por el nacimiento.

La medida está contemplada para las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, según establece la propia Ley General de la Seguridad Social.

La normativa española permite reconocer períodos de cotización por cada nacimiento, aunque la madre no haya trabajado durante ese tiempo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Partos múltiples: cuántos días adicionales reconoce la Seguridad Social

La cantidad de días que se pueden sumar aumenta cuando se trata de un parto múltiple. La normativa establece que, además de los 112 días correspondientes al primer hijo, se reconocen 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo.

De esta manera, el período de cotización asimilado queda distribuido de la siguiente forma:

Un hijo: 112 días cotizados.

Dos hijos: 126 días cotizados.

Tres hijos: 140 días cotizados.

Cuatro hijos: 154 días cotizados.

Este reconocimiento permite incorporar períodos que no figuran necesariamente como cotizaciones efectivamente realizadas, pero que la legislación considera asimilados a efectos de las prestaciones contempladas en el artículo 235.

El artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social regula este derecho y establece sus condiciones. Imagen ilustrativa. shutterstock

Cómo influye este beneficio en la jubilación y otras pensiones

Los días reconocidos por parto se computan para las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente. Por ese motivo, pueden ayudar a completar los períodos de cotización necesarios para acceder a estas prestaciones y repercutir en el cálculo de la pensión, según la situación de cada beneficiaria.

La Seguridad Social recoge este derecho en su apartado de períodos de cotización asimilados por parto, donde confirma los 112 días por cada nacimiento de un solo hijo y los 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo en los partos múltiples.

Este mecanismo es diferente del beneficio por cuidado de hijos o menores regulado en el artículo 236 de la misma ley. Este último permite computar hasta 270 días por hijo cuando se interrumpió la cotización por la extinción de la relación laboral o la finalización del cobro de prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Ambos reconocimientos pueden resultar relevantes para las mujeres que buscan completar sus períodos de cotización antes de solicitar la jubilación, pero tienen condiciones y finalidades diferentes.